Saiba quando será revelado que Leonardo está vivo em ‘Vale Tudo’

Heider Sacramento
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:18
A reta final de Vale Tudo, novela das 21h escrita por Manuela Dias, promete grandes reviravoltas. O mistério em torno de Leonardo (Guilherme Magon) chegará ao fim e todos os personagens descobrirão que ele não morreu no acidente de carro, como acreditavam até agora.
Segundo informações do Notícias da TV, a revelação vai ao ar no capítulo do dia 1º de outubro. A notícia deixará Heleninha (Paolla Oliveira) em choque, já que ela sempre acreditou ter sido a responsável pela morte do irmão. O segredo expõe, mais uma vez, a crueldade de Odete (Débora Bloch).
A empresária da TCA manteve o filho vivo às escondidas, pagando Nise (Teca Pereira) para cuidar dele após o acidente, que deixou sequelas. Com a morte da cuidadora, Ana Clara (Samantha Jones) assumiu a função, passando a cobrar valores ainda mais altos da irmã de Celina (Malu Galli).
Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo"
Além do impacto emocional, a revelação terá importância direta na trama. Um exame médico comprovará que Leonardo é compatível para a doação de medula óssea a Afonso, oferecendo esperança de cura para o triatleta, que enfrenta leucemia há meses.
A reta final reserva ainda outros momentos marcantes: a morte de Odete, prevista para ir ao ar em 6 de outubro, e o aguardado desfecho do “quem matou?”, que será revelado apenas no último capítulo, em 17 de outubro. Entre os principais suspeitos estão Celina, César (Cauã Reymond) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).