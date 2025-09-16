ÚLTIMA SEMANAS

Saiba quando será revelado que Leonardo está vivo em ‘Vale Tudo’

Segredo guardado por Odete virá à tona em outubro e mudará os rumos da novela das 21h

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:18

Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

A reta final de Vale Tudo, novela das 21h escrita por Manuela Dias, promete grandes reviravoltas. O mistério em torno de Leonardo (Guilherme Magon) chegará ao fim e todos os personagens descobrirão que ele não morreu no acidente de carro, como acreditavam até agora.

Segundo informações do Notícias da TV, a revelação vai ao ar no capítulo do dia 1º de outubro. A notícia deixará Heleninha (Paolla Oliveira) em choque, já que ela sempre acreditou ter sido a responsável pela morte do irmão. O segredo expõe, mais uma vez, a crueldade de Odete (Débora Bloch).

A empresária da TCA manteve o filho vivo às escondidas, pagando Nise (Teca Pereira) para cuidar dele após o acidente, que deixou sequelas. Com a morte da cuidadora, Ana Clara (Samantha Jones) assumiu a função, passando a cobrar valores ainda mais altos da irmã de Celina (Malu Galli).

Além do impacto emocional, a revelação terá importância direta na trama. Um exame médico comprovará que Leonardo é compatível para a doação de medula óssea a Afonso, oferecendo esperança de cura para o triatleta, que enfrenta leucemia há meses.