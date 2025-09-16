LUTO NO CINEMA

Morre Robert Redford, ícone de Hollywood, aos 89 anos

Ator, cineasta e fundador do Festival de Sundance, Redford deixou legado de sucesso e ativismo cultural

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:36

Morre Robert Redford, ícone de Hollywood, aos 89 anos Crédito: Divulgação/Marc Hom

O ator e cineasta Robert Redford, vencedor do Oscar, morreu aos 89 anos, segundo informações do New York Times. De acordo com a publicação, a morte foi confirmada por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK. Ele faleceu durante o sono, mas a causa não foi divulgada.

Redford construiu uma carreira sólida e respeitada em Hollywood, destacando-se tanto diante quanto atrás das câmeras. Ícone desde os anos 1960, atuou em clássicos como “Butch Cassidy” (1969), “Golpe de Mestre” (1973) e “Todos os Homens do Presidente” (1976), tornando-se símbolo de carisma e elegância no cinema.

Além de ator, Redford também brilhou como diretor, recebendo o Oscar de Melhor Diretor por “Gente como a Gente” (1980) e um Oscar honorário em 2002, reconhecido como inspiração para cineastas em todo o mundo.