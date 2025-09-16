Acesse sua conta
Ex-assistente tentou envenenar Gabriela Spanic e oito pessoas da sua família

A atriz mexicana e sua família foram vítimas de sulfato de amônio, aplicado por uma ex-assistente

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:41

Crédito: Reprodução

A atriz Gabriela Spanic, eternizada no Brasil por interpretar as gêmeas Paola Bracho e Paulina Martinez em A Usurpadorae agora uma das participantes de A Fazenda 17, viveu momentos marcantes fora das telas, incluindo um episódio de tentativa de envenenamento em 2010 que chocou fãs e imprensa.

Na época, Spanic contratou a assistente pessoal Marcia Celeste Fernández Babio para ajudá-la com a rotina profissional e doméstica. Quatro meses após assumir o cargo, a atriz, seu filho de dois anos, a mãe, uma sobrinha, a filha de uma amiga, a relações-públicas, o chofer e a empregada começaram a apresentar sintomas graves como vertigem, vômitos, calafrios e dores abdominais.

Exames hospitalares revelaram que todos, exceto Babio, tinham grandes quantidades de sulfato de amônio no sangue. A investigação descobriu ampolas da substância na casa da ex-assistente, confirmando que ela vinha envenenando a família de Spanic há meses. Babio foi condenada a oito anos de prisão, mas cumpriu apenas dois.

O caso ainda teve participação da atriz mexicana Carmen Salinas, que pagou advogados para defender Babio e chegou a sugerir publicamente que as acusações eram um golpe publicitário de Spanic. A atriz venezuelana comentou sobre a interferência de Salinas em entrevista de 2013: “Essa moça, María Celeste, tinha cinco advogados de defesa, todos pagos por Carmen Salinas, uma atriz mais velha daqui.”

