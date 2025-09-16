ÚLTIMAS SEMANAS

'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA

No remake da Globo, personagem de Alexandre Nero realiza sua maior ambição após a morte da vilã, mas vira alvo da polícia

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:51

Marco Aurélio assume a TCA após morte de Odete em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Na reta final de Vale Tudo, Marco Aurélio (Alexandre Nero) finalmente conquista a presidência da TCA, cargo que sempre desejou. O executivo, no entanto, só chega ao posto depois de escapar de um atentado, se recuperar de um tiro no ombro e enterrar Odete Roitman (Debora Bloch), assassinada a tiros em um hotel de luxo.

A sequência está prevista para ir ao ar no próximo dia 6, na penúltima semana da novela. Antes disso, Marco Aurélio acusará a vilã de ter tramado sua morte e prometerá vingança. “Ela está por trás disso, Leila”, dirá à esposa (Carolina Dieckmann). Decidido a se vingar, ele também descobrirá a traição de Freitas (Luis Lobianco) e traçará planos para destruí-lo.

Enquanto isso, Odete também será alvo de uma tentativa de execução, mas escapará ilesa. Para preservar sua imagem, ela mentirá à polícia e dirá que se tratou apenas de uma tentativa de assalto. A rivalidade entre os dois ganhará novos contornos quando a vilã adulterar os remédios de Marco Aurélio. Quem acabará quase morrendo será César (Cauã Reymond), que tomará o comprimido envenenado por engano.