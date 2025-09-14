Vale Tudo: Fátima dopa Heleninha, Celina explode em barraco e alcoolista vai parar na cama com Renato

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:09
A rivalidade entre Fátima (Bella Campos) e Celina (Malu Galli) vai ganhar um novo capítulo explosivo em Vale Tudo. Nos próximos episódios, a filha de Raquel (Taís Araújo) contará com a ajuda de Marina (Fernanda Botelho), funcionária da mansão da irmã de Odete Roitman (Debora Bloch), para colocar seu plano em prática.
A empregada adulterará o chá de Heleninha (Paolla Oliveira) com um medicamento que deixará a alcoolista sonolenta e desorientada. Ao flagrar a sobrinha nesse estado, Celina acreditará em uma recaída da irmã de Afonso (Humberto Carrão) e fará um escândalo, desencadeando mais uma confusão na família.
Signos dos personagens de Vale Tudo
Enquanto isso, Renato (João Vicente de Castro) ficará comovido com a situação de Heleninha e se aproximará ainda mais dela. A cumplicidade entre os dois resultará em encontros íntimos, até culminar em uma noite de sexo, segundo informações do Notícias da TV.