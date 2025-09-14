Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vale Tudo: Fátima dopa Heleninha, Celina explode em barraco e alcoolista vai parar na cama com Renato

Trama da novela da Globo mostra armação que vai provocar nova crise familiar e aproximação inesperada entre personagens

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:09

A rivalidade entre Fátima e Celina vai ganhar um novo desdobramento Crédito: Reprodução/TV Globo

A rivalidade entre Fátima (Bella Campos) e Celina (Malu Galli) vai ganhar um novo capítulo explosivo em Vale Tudo. Nos próximos episódios, a filha de Raquel (Taís Araújo) contará com a ajuda de Marina (Fernanda Botelho), funcionária da mansão da irmã de Odete Roitman (Debora Bloch), para colocar seu plano em prática.

A empregada adulterará o chá de Heleninha (Paolla Oliveira) com um medicamento que deixará a alcoolista sonolenta e desorientada. Ao flagrar a sobrinha nesse estado, Celina acreditará em uma recaída da irmã de Afonso (Humberto Carrão) e fará um escândalo, desencadeando mais uma confusão na família.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

Enquanto isso, Renato (João Vicente de Castro) ficará comovido com a situação de Heleninha e se aproximará ainda mais dela. A cumplicidade entre os dois resultará em encontros íntimos, até culminar em uma noite de sexo, segundo informações do Notícias da TV.

Leia mais

Imagem - 'Casamento às Cegas Brasil 5': confira as datas de estreia dos episódios na Netflix

'Casamento às Cegas Brasil 5': confira as datas de estreia dos episódios na Netflix

Imagem - Polícia divulga novas imagens de Hytalo Santos dentro de penitenciária na Paraíba

Polícia divulga novas imagens de Hytalo Santos dentro de penitenciária na Paraíba

Imagem - Ticiane Pinheiro fala sobre guarda da filha com Justus em meio a rumores de ida para a Globo

Ticiane Pinheiro fala sobre guarda da filha com Justus em meio a rumores de ida para a Globo

Mais recentes

Imagem - Antonia Fontenelle é intimada a pagar mais de R$ 88 mil a Giselle Itié por ofensas nas redes sociais

Antonia Fontenelle é intimada a pagar mais de R$ 88 mil a Giselle Itié por ofensas nas redes sociais
Imagem - Por onde anda Dr. Now, de Quilos Mortais? Aos 80 anos, médico está com visual diferente

Por onde anda Dr. Now, de Quilos Mortais? Aos 80 anos, médico está com visual diferente
Imagem - 'Casamento às Cegas Brasil 5': confira as datas de estreia dos episódios na Netflix

'Casamento às Cegas Brasil 5': confira as datas de estreia dos episódios na Netflix

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador
01

Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana
02

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Imagem - Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia
03

Passageiro é morto com golpes de canivete dentro de ônibus na Bahia

Imagem - Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador
04

Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador