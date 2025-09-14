REALITY SHOW

'Casamento às Cegas Brasil 5': confira as datas de estreia dos episódios na Netflix

Reality show chega com elenco 50+ e terá lançamentos divididos em três partes ao longo de setembro

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09:44

Klebber Toledo e Camila Queiroz apresentam o reality Crédito: Divulgação/Netflix

A 5ª temporada de Casamento às Cegas Brasil, intitulada Nunca é Tarde, já está disponível na Netflix com uma proposta inédita: participantes acima dos 50 anos em busca de novas chances para o amor. Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, o reality promete fortes emoções, redescobertas e histórias intensas.

A plataforma confirmou que os episódios serão lançados em três partes ao longo do mês de setembro, sempre às quartas-feiras:

10 de setembro — primeiros 4 episódios liberados

17 de setembro — mais 4 episódios chegam ao catálogo

24 de setembro — últimos 2 episódios, com desfecho da temporada

A Netflix também antecipou que surpresas aguardam o público ao fim de cada bloco de capítulos, mantendo o suspense até o episódio final.