'Casamento às Cegas Brasil 5': confira as datas de estreia dos episódios na Netflix

Reality show chega com elenco 50+ e terá lançamentos divididos em três partes ao longo de setembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 09:44

Klebber Toledo e Camila Queiroz apresentam o reality Crédito: Divulgação/Netflix

A 5ª temporada de Casamento às Cegas Brasil, intitulada Nunca é Tarde, já está disponível na Netflix com uma proposta inédita: participantes acima dos 50 anos em busca de novas chances para o amor. Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, o reality promete fortes emoções, redescobertas e histórias intensas.

A plataforma confirmou que os episódios serão lançados em três partes ao longo do mês de setembro, sempre às quartas-feiras:

10 de setembro — primeiros 4 episódios liberados

17 de setembro — mais 4 episódios chegam ao catálogo

24 de setembro — últimos 2 episódios, com desfecho da temporada

A Netflix também antecipou que surpresas aguardam o público ao fim de cada bloco de capítulos, mantendo o suspense até o episódio final.

Em nota à imprensa, os apresentadores celebraram a proposta da edição. “O mais bonito dessa temporada é ver que os sentimentos continuam sendo os mesmos em qualquer idade. Inseguranças, dúvidas, paixões… tudo isso faz parte do amor, seja aos 30 ou aos 60”, disse Camila Queiroz. Já Klebber Toledo destacou: “Essa edição mostra que se apaixonar é sempre uma aventura. Os participantes vivem tudo intensamente, como qualquer outra pessoa aberta ao amor. Não há idade para isso”.

