FRUSTRAÇÃO

Dona de Mim: Hudson descobre informação e repensa guarda de Sofia

Golpista dirá a Ellen que encontrou um furo no plano deles

Elis Freire

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:05

Hudson (Emilio Dantas) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Hudson (Emilio Dantas) não sabe mais se deve seguir o plano de ajudar Ellen (Camila Pitanga) a reconquistar a guarda da filha biológica Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim". O golpista, que pensava em botar a mão no dinheiro que a criança herdaria dos Boaz, descobrirá uma informação frustrante.

No capítulo desta sexta-feira (19) da trama, o falso marido da personagem de Camila Pitanga vai descobrir que a fábrica de lingerie dos Boaz está no vermelho e tem uma enorme dívida com a Receita Federal. Por isso, o vilão vai repensar se quer mesmo continuar a ajudar Ellen a ficar com a criança.

Emílio Dantas vive Hudson em "Dona de Mim" 1 de 5

Tudo acontecerá da seguinte forma: Hudson chegará à Boaz para uma reunião com os membros da empresa acompanhado de sua advogada. "Já que tempo é dinheiro... Eu desejo resguardar os interesses da Sofia, uma vez que sou advogada da Sra. Ellen. Bem, meus clientes desejam no futuro vender as ações da Sofia”, abrirá o jogo a advogada.

É aí que Samuel ressaltará que quem tem a guarda de Sofia é ele. “Vocês nem ganharam a guarda da minha irmã! Absurdo! Eu tenho a guarda da Sofia!”, afirmará ele.

A jurista defenderá o seu cliente Hudson. “Pode até demorar um pouco, mas acredito que o juiz vá entregar a guarda para a mãe”, dirá.

“Só quero deixar tudo organizado”, diz Hudson.

Hudson e a advogada dirão que os Boaz terão preferência na compra das ações de Sofia e tomarão um susto com uma descoberta.

“Mesmo assim, a Boaz hoje não tem dinheiro pra comprar as ações da Sofia”, afirma Ayla (Bel Lima).

“A Boaz tem uma dívida imensa com a Receita Federal”, revelará Samuel ao personagem de Emilio Dantas.

Hudson e a advogada ficarão devastados. Já em casa, o trambiqueiro levará a informação para Ellen. Ela, porém, dirá que o mais importante é voltar a ficar com a filha: “Tudo bem, eu disse que não vinha atrás da Sofia por dinheiro. Eu quero a minha filha”.