Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dona de Mim: Hudson descobre informação e repensa guarda de Sofia

Golpista dirá a Ellen que encontrou um furo no plano deles

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:05

Hudson (Emilio Dantas) em
Hudson (Emilio Dantas) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Hudson (Emilio Dantas) não sabe mais se deve seguir o plano de ajudar Ellen (Camila Pitanga) a reconquistar a guarda da filha biológica Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim". O golpista, que pensava em botar a mão no dinheiro que a criança herdaria dos Boaz, descobrirá uma informação frustrante.

No capítulo desta sexta-feira (19) da trama, o falso marido da personagem de Camila Pitanga vai descobrir que a fábrica de lingerie dos Boaz está no vermelho e tem uma enorme dívida com a Receita Federal. Por isso, o vilão vai repensar se quer mesmo continuar a ajudar Ellen a ficar com a criança. 

Emílio Dantas vive Hudson em "Dona de Mim"

Emílio Dantas vive Hudson em "Dona de Mim" por Reprodução
Emílio Dantas vive Hudson em "Dona de Mim" por Reprodução
Emílio Dantas vive Hudson em "Dona de Mim" por Reprodução
Emílio Dantas foi Theo em Vai na Fé por divulgação
Emílio Dantas em Vai na Fé por divulgação
1 de 5
Emílio Dantas vive Hudson em "Dona de Mim" por Reprodução

LEIA MAIS

Giovanna Lancellotti revela que vomitou nas gravações de Dona de Mim

Camila Pitanga, Ellen em 'Dona de Mim', revela seus segredos de beleza; confira

Lembra dele? Ator de ‘Dona de Mim’ foi paquito da Xuxa e relembra história

Leo flagra crime de Ellen em Dona de Mim e descobre grande farsa

Dona de Mim: Ellen impõe exigência a Hudson para ir embora do Brasil

Tudo acontecerá da seguinte forma: Hudson chegará à Boaz para uma reunião com os membros da empresa acompanhado de sua advogada. "Já que tempo é dinheiro... Eu desejo resguardar os interesses da Sofia, uma vez que sou advogada da Sra. Ellen. Bem, meus clientes desejam no futuro vender as ações da Sofia”, abrirá o jogo a advogada.

É aí que Samuel ressaltará que quem tem a guarda de Sofia é ele. “Vocês nem ganharam a guarda da minha irmã! Absurdo! Eu tenho a guarda da Sofia!”, afirmará ele. 

A jurista defenderá o seu cliente Hudson. “Pode até demorar um pouco, mas acredito que o juiz vá entregar a guarda para a mãe”, dirá. 

“Só quero deixar tudo organizado”, diz Hudson.

Hudson e a advogada dirão que os Boaz terão preferência na compra das ações de Sofia e tomarão um susto com uma descoberta.

“Mesmo assim, a Boaz hoje não tem dinheiro pra comprar as ações da Sofia”, afirma Ayla (Bel Lima).

“A Boaz tem uma dívida imensa com a Receita Federal”, revelará Samuel ao personagem de Emilio Dantas.

Hudson e a advogada ficarão devastados. Já em casa, o trambiqueiro levará a informação para Ellen. Ela, porém, dirá que o mais importante é voltar a ficar com a filha: “Tudo bem, eu disse que não vinha atrás da Sofia por dinheiro. Eu quero a minha filha”.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Leia mais

Imagem - Ex-A Fazenda 17, Shia Phoenix maltrata funcionários da Record em gravação: 'Incompetentes!'

Ex-A Fazenda 17, Shia Phoenix maltrata funcionários da Record em gravação: 'Incompetentes!'

Imagem - Dudu Camargo é campeão de A Fazenda 17 e conquista R$2 milhões

Dudu Camargo é campeão de A Fazenda 17 e conquista R$2 milhões

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Tags:

Dona de mim Tv Globo Novela

Mais recentes

Imagem - Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)

Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)
Imagem - Avaliada em mais de R$ 29 milhões, veja como é a mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker em condomínio restrito

Avaliada em mais de R$ 29 milhões, veja como é a mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker em condomínio restrito
Imagem - José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
01

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira
02

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal