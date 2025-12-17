Acesse sua conta
Leo flagra crime de Ellen em Dona de Mim e descobre grande farsa

Desconfiada, a jovem irá desvendar golpes da mãe biológica de Sofia

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:03

Ellen e Leona em
Ellen e Leona em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Com várias pulgas na orelha, Leo (Clara Moneke) dará um jeito de descobrir o real caráter de Ellen (Camila Pitanga), mãe biológica de Sofia (Elis Cabral) em Dona de Mim. Para isso, a jovem fará o seguinte: ela seguirá Igor (Theo Mattos) até o hotel onde o menino está hospedado com a falsa família e entrará no quarto da mãe de Sofia (Elis Cabral). Lá, a protagonista verá um monte de celulares, descobrindo que a mulher realiza furtos de aparelhos. 

O plano começará com Leona pedindo a van que leva Sofia para a escola buscar Igor também. É aí que ela seguirá o trajeto e descobrirá onde o menino está morando com Ellen e Hudson (Emilio Dantas). As informações são do site Notícias da TV. 

"Eu pedi que eles deixassem Igor em casa na volta. E eu consegui o endereço da Ellen no Rio! O que você acha de a gente aparecer lá de surpresa?", proporá Leo a Samuel (Juan Paiva). Ele vai topar a investigação in loco. Eles, então, aparecerão na porta do hotel, e pedirão para o menino para subir com ele até o quarto em que a família está hospedada. 

Logo quando Leo e Samuel chegarem, Ellen e Hudson correrão para guardar objetos de seus golpes. Eles conseguirão esconder quase tudo, mas deixarão à mostra um monte de celulares roubados e claro que a personagem de Clara Moneke irá ver tudo. 

"Quanto celular!", comentará ela. "Tudo velho. A gente guarda pro Igor brincar", tentará desconversar a Camila Pitanga disfarçará. Mas, o crime já terá sido descoberto. 

Grande farsa

Com essa revelação, as desconfianças sobre Ellen serão maiores. Em um momento mais tarde, Ellen estará na mansão dos Boaz, e a nova babá de Sofia pedirá para colocar a mão na barriga (falsa) de grávida dela: "Posso botar a mão na sua barriga? Dá sorte sabia?".

"Eu também quero", falará Leo. Ellen imediatamente se afastará das duas, com medo de que sua farsa seja descoberta. "Não! Sai. Não gosto disso", afirmará, tensa com a possibilidade da barriga falsa ser revelada. 

"Só eu posso tocar na barriga. Oba! E eu vou ter uma irmãzinha mais nova!", dirá Sofia. Igor, então, vai expor mais uma grande mentira do casal de golpistas. 

"Eu já tenho irmã mais nova! Duas! Estão com o meu pai e a minha mãe", comentará ele. Leo entenderá que o menino não é realmente filho de Hudson e que a família representa um perigo para Sofia. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

