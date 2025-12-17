MAIOR CONFUSÃO!

‘Música imprópria’ gera briga generalizada em formatura do 3ª ano; veja vídeo

Pais provocaram briga generalizada por causa de música de funk

Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:05

Pai brigou com DJ Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma formatura do 3ª ano do ensino médio de um colégio particular de Recife (PE) acabou em confusão, por causa da canção “Helicóptero”, de DJ Guuga e MC Pierri, tocada pelo DJ Vitor Bayma na ocasião.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma mãe discute com outras pessoas que estavam na festa. “Vocês estão dando apologia a prostituição. Você acha isso certo? Que música o que minha gente”, disse.

Em outro momento do vídeo, é possível observar uma briga generalizada, com várias pessoas se agredindo e gritando. De acordo com relatos, o tumulto começou depois que o pai de um estudante tentou expulsar o DJ por considerar a letra da música inadequada.

O tumulto aconteceu durante a festa de formatura de estudantes do 3ª ano do ensino médio do Colégio Madre de Deus, na madrugada do sábado (13), no Classic Hall, em Olinda.

Segundo o g1, testemunha afirmou que os adolescentes subiram ao palco para cantar e dançar com o DJ. O pai aproveitou o momento para subir e abordar o artista, o agarrando pelo braço e reclamando da letra da música. Ainda segundo o convidado da festa, o homem aparentava sinais de embriaguez e falou de forma agressiva com o DJ.

A testemunha acredita que o pai do aluno se incomodou com a música, principalmente por causa do ritmo de funk, já que outros dois artistas tinham apresentado a mesma letra e ritmo de forró.