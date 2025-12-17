Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Música imprópria’ gera briga generalizada em formatura do 3ª ano; veja vídeo

Pais provocaram briga generalizada por causa de música de funk

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:05

Pai brigou com DJ
Pai brigou com DJ Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma formatura do 3ª ano do ensino médio de um colégio particular de Recife (PE) acabou em confusão, por causa da canção “Helicóptero”, de DJ Guuga e MC Pierri, tocada pelo DJ Vitor Bayma na ocasião.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma mãe discute com outras pessoas que estavam na festa. “Vocês estão dando apologia a prostituição. Você acha isso certo? Que música o que minha gente”, disse.

Briga em formatura

Pais causaram maior confusão em festa por Reprodução | Redes Sociais
Pais causaram maior confusão em festa por Reprodução | Redes Sociais
Pais causaram maior confusão em festa por Reprodução | Redes Sociais
Pais causaram maior confusão em festa por Reprodução | Redes Sociais
1 de 4
Pais causaram maior confusão em festa por Reprodução | Redes Sociais

Em outro momento do vídeo, é possível observar uma briga generalizada, com várias pessoas se agredindo e gritando. De acordo com relatos, o tumulto começou depois que o pai de um estudante tentou expulsar o DJ por considerar a letra da música inadequada.

O tumulto aconteceu durante a festa de formatura de estudantes do 3ª ano do ensino médio do Colégio Madre de Deus, na madrugada do sábado (13), no Classic Hall, em Olinda.

Segundo o g1, testemunha afirmou que os adolescentes subiram ao palco para cantar e dançar com o DJ. O pai aproveitou o momento para subir e abordar o artista, o agarrando pelo braço e reclamando da letra da música. Ainda segundo o convidado da festa, o homem aparentava sinais de embriaguez e falou de forma agressiva com o DJ.

A testemunha acredita que o pai do aluno se incomodou com a música, principalmente por causa do ritmo de funk, já que outros dois artistas tinham apresentado a mesma letra e ritmo de forró.

@metropolesoficial ??⚠️ Uma confusão generalizada acabou com a festa de formatura de estudantes do colégio particular Madre de Deus em Olinda (PE). O caso aconteceu na sexta-feira (12), e imagens do empurra-empurra e do bate-boca repercutiram nas redes sociais. A mãe de uma aluna aparece no palco dizendo que uma música tocada pelo DJ era inapropriada para adolescentes escutarem. Ela faz referência à música "Helicóptero", lançada em 2019 por DJ Guuga com MC Pierre. Segundo testemunhas, a confusão começou após o pai de uma aluna tentar expulsar o DJ Vitor Bayma, que tocou essa canção na formatura. #tiktoknotícias ♬ som original - Metrópoles Oficial

Tags:

Briga Festa de Formatura

Mais recentes

Imagem - Escritora baiana lança livro sobre a magia da natureza nesta quinta (18)

Escritora baiana lança livro sobre a magia da natureza nesta quinta (18)
Imagem - Liniker escolhe Salvador para encerrar a turnê 'Bye Bye Caju' com show em estádio; veja detalhes

Liniker escolhe Salvador para encerrar a turnê 'Bye Bye Caju' com show em estádio; veja detalhes
Imagem - Stalker que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos é preso

Stalker que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos é preso

MAIS LIDAS

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
01

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda
02

Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda

Imagem - Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês
03

Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês

Imagem - Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo
04

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo