Isabelle Nogueira anuncia desligamento do posto de musa da Grande Rio

Ex-BBB agradeceu por tudo que viveu junto à escola de samba

Elis Freire

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21:19

Isabelle Nogueira não faz mais parte do quadro de musas da escola de samba Grande Rio. A influenciadora e ex-BBB anunciou o desligamento através das suas redes sociais nessa quarta-feira (17). Em um longo texto de despedida, ela agradeceu a oportunidade e aos profissionais da Escola e afirmou que sai com o "coração cheio de gratidão".

Na postagem, ela celebrou esse capítulo da sua história e desejou que a agremiação de Duque de Caxias tenha um Carnaval bonito e marcante em 2026.

A dançarina ainda falou sobre a importância do Carnaval como manifestação cultural, reforçando que é "muito além de uma festa". Isabelle, que estreou no posto na folia de 2025, destacou o papel da festa como movimento de resistência, geração de empregos e sustento para inúmeras famílias através da arte e da cultura.

Leia texto na íntegra:

Com o coração cheio de gratidão, carinho e amor, compartilho que não faço mais parte do time de Musas da @granderio

Agradeço imensamente o convite e todos os momentos incríveis que vivemos juntos, Grande Rio. Fui extremamente bem acolhida desde a minha chegada, principalmente pela comunidade, e isso ficará para sempre na minha memória e no meu coração.

Desejo que a Grande Rio viva um Carnaval lindo, potente e emocionante, como sua história merece!

E ao Carnaval, que abriu os braços para me receber, só posso oferecer gratidão. O Carnaval vai muito além da festa que se pode brincar: é um movimento cultural de resistência. Muitos povos e famílias lutaram para que ele fosse acessível a todos, como é hoje. O Carnaval gera empregos, sustenta lares e coloca comida no prato de inúmeros trabalhadores informais. Como fazedora de cultura há décadas que sou, conheço profundamente o valor dessa manifestação que me recebeu tão bem.

Por isso, a todos os meus colegas de arte do Carnaval, fica aqui o meu muito obrigada!

Esse foi um capítulo lindo da minha história com vocês,