HBO Max confirma 2ª temporada de Beleza Fatal: 'Os lolovers seguem vencendo'

Autor anunciou a continuação da trama que foi um fenômeno de audiência

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19:53

"Beleza Fatal" foi sucesso na TV e redes sociais Crédito: Reprodução

Para a alegria dos fãs, a HBO Max confirmou nesta terça-feira (16) que "Beleza Fatal" terá continuação. A novela produzida para o streaming que ganhou o coração dos brasileiros terá uma segunda temporada de episódios, com muita disputa, deboche e transformações. A novidade foi anunciada pelo autor Raphael Montes através das redes sociais. 

Através de um vídeo gravado na tradicional livraria de mistério The Mysterious Bookshop, em Nova York, o escritor revelou a notícia tão esperada. Ele ainda afirmou que voltou ao local em busca de inspiração para os novos episódios.

Beleza Fatal por divulgação

“A notícia que todos estavam esperando. Eu já estou aqui na livraria para ter novas ideias porque, sim, Beleza Fatal vai ter continuação! Até logo, my love”, disse Montes. Os internautas receberam a notícias com alegria: "Os lolovers segue vencendo!!! Não vejo a hora", disse um. "Pode avisar que é hit, my love", escreveu outro, usando a expressão típica da Lola. 

A primeira temporada contou com 40 episódios, exibidos em blocos semanais de cinco capítulos, e marcou a estreia da HBO Max no formato de novela. Um fenômeno de audiência, Beleza Fatal se tornou um dos conteúdos mais vistos plataforma na América Latina e a personagem de Camila Pitanga, Lola, levou os internautas à loucura.

Além da filha de Antonio Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Herson Capri e outros nomes devem retornar aos seus papéis. Ainda não há data prevista para o lançamento. 

A novela brasileira da Max adentra o mundo glamouroso e perigoso da estética. Na trama, a jovem Sofia busca justiça após sua mãe ser presa e morta por armação de sua prima ambiciosa, Lola, uma rainha da beleza. Nesse percurso ela se une à família Paixão, que também sofreu uma perda com uma cirurgia plástica desastrosa.

Tags:

Beleza Fatal Novela hbo max

