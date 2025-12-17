Stalker que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos é preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:27
Um homem acusado de perseguir a atriz Isis Valverde foi preso em flagrante nesta terça-feira (16) no condomínio da famosa no Joá, Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a polícia, o gaúcho Cristiano Rodrigues Kellermann é "stalker" de Isis há mais de 20 anos e já tentou contato direto com ela pelo menos três vezes.
Nesta semana, ele teria se deslocado ao Rio de Janeiro justamente para perseguir a global, onde ficou hospedado em um hotel e utilizou serviços de transporte por aplicativo. Lá, ele insistiu em encontrá-la pessoalmente e falar com ela. No estado carioca, Cristiano ainda contratou um detetive particular para obter dados pessoais da vítima, como endereço e telefone. As informações são do g1 Rio.
Isis Valverde
Em depoimento na delegacia, Kellermann admitiu perseguir a atriz há mais de 20 anos, se disse “apaixonado” por ela e relatou tentativas repetidas de aproximação em diferentes cidades e estados. Em um dos relatos, ele revelou ter invadido o ambiente profissional da vítima.
Após a prisão, Isis Valverde se manifestou e agradeceu pelo ação das autoridade. “Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor", afirmou.