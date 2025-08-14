PAIXÃO

Isis Valverde exibe surpresa enviada por Marcus Buaiz: 'Te amo'

Atriz mostrou presente recebido à distância do marido

Elis Freire

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:26

Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram

Recém-casados, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz estão longe um do outro por alguns dias, mas continuam vivendo um clima de paixão mesmo a distância. Na tarde desta quarta-feira (14), a atriz mostrou que foi surpreendida pelo marido à distância com um presente especial e bem romântico.

Através dos Stories do Instagram, Isis mostrou que recebeu um belíssimo buquê de rosas vermelhas, acompanhado de uma cartinha especial. Marcus está em Nova York, nos Estados Unidos, em uma viagem com o filho mais velho, José Marcus, enquanto a famosa está na casa do casal no Rio de Janeiro.

“Te amo”, escreveu ela ao compartilhar uma selfie abraçada com o buquê.

Em seguida, Isis exibiu a mensagem romântica que acompanhava o buquê: “Princesa, saudades! Te amo. Já te falei isso…”, dizia trecho do bilhete enviado pelo amado.