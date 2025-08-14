Isis Valverde exibe surpresa enviada por Marcus Buaiz: 'Te amo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:26
Recém-casados, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz estão longe um do outro por alguns dias, mas continuam vivendo um clima de paixão mesmo a distância. Na tarde desta quarta-feira (14), a atriz mostrou que foi surpreendida pelo marido à distância com um presente especial e bem romântico.
Através dos Stories do Instagram, Isis mostrou que recebeu um belíssimo buquê de rosas vermelhas, acompanhado de uma cartinha especial. Marcus está em Nova York, nos Estados Unidos, em uma viagem com o filho mais velho, José Marcus, enquanto a famosa está na casa do casal no Rio de Janeiro.
“Te amo”, escreveu ela ao compartilhar uma selfie abraçada com o buquê.
Isis Valverde
Em seguida, Isis exibiu a mensagem romântica que acompanhava o buquê: “Princesa, saudades! Te amo. Já te falei isso…”, dizia trecho do bilhete enviado pelo amado.
Isis e Marcus Buaiz retornaram recente lua de mel na Europa, após oficializar a união em maio deste ano, em uma cerimônia luxuosa em Jarinu, no interior de São Paulo.