Isis Valverde exibe surpresa enviada por Marcus Buaiz: 'Te amo'

Atriz mostrou presente recebido à distância do marido

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:26

Isis Valverde e Marcus Buaiz
Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram

Recém-casados, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz estão longe um do outro por alguns dias, mas continuam vivendo um clima de paixão mesmo a distância. Na tarde desta quarta-feira (14), a atriz mostrou que foi surpreendida pelo marido à distância com um presente especial e bem romântico. 

Através dos Stories do Instagram, Isis mostrou que recebeu um belíssimo buquê de rosas vermelhas, acompanhado de uma cartinha especial. Marcus está em Nova York, nos Estados Unidos, em uma viagem com o filho mais velho, José Marcus, enquanto a famosa está na casa do casal no Rio de Janeiro. 

“Te amo”, escreveu ela ao compartilhar uma selfie abraçada com o buquê. 

Isis Valverde

Isis Valverde mostra presente surpresa de Marcus Buaiz por Reprodução
Isis Valverde mostra presente surpresa de Marcus Buaiz por Reprodução / Instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução / Redes Sociais
Isis Valverde e Marcus Buaiz por Reprodução / Redes Sociais
Isis Valverde por Reprodução/instagram
Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em cerimônia luxuosa por Reprodução
Isis Valverde de lingerie por Isis Valverde de lingerie
Isis Valverde por @isivalverde
Isis Valverde vive Ângela Diniz por divulgação
Isis Valverde praticando Yoga por Reprodução/Redes Sociais
Isis Valverde impressiona com flexibilidade em homenagem ao Dia do Yoga por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Isis Valverde mostra presente surpresa de Marcus Buaiz por Reprodução

Em seguida, Isis exibiu a mensagem romântica que acompanhava o buquê: “Princesa, saudades! Te amo. Já te falei isso…”, dizia trecho do bilhete enviado pelo amado. 

Isis e Marcus Buaiz retornaram recente lua de mel na Europa, após oficializar a união em maio deste ano, em uma cerimônia luxuosa em Jarinu, no interior de São Paulo.

