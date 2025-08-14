EVOLUÇÃO

Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista

Apresentador estaria evoluindo bem após os recentes transplantes de fígado e rim

Elis Freire

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:04

Faustão Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Hospitalizado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aos 75 anos, Faustão estaria evoluindo bem e apresentando uma melhora no quadro após os recentes transplantes de fígado e rim. Fausto Silva foi internado no dia 21 de maio no Hospital Albert Einstein, com infecção bacteriana como sepse e passou pelos transplantes no último dia 6 e 7 de agosto.

De acordo com o colunista Vladmir Alves, do site O Buxixo, fontes próximas do grande nome da TV brasileira informaram que o apresentador está estável e deve deixar a UTI nos próximos dias para ser transferido ao quarto. Ainda segundo ele, há uma previsão de alta hospitalar nas próximas semanas, caso a evolução siga conforme o esperado.

Faustão já estaria avaliando possíveis aparições futuras para o público para expressar sua gratidão à equipe médica, aos doadores de órgãos e o ao público, por todo apoio e incentivo ao longo do processo.

O CORREIO procurou a assessoria do Hospital Albert Einstein, mas não obteve resposta.

O boletim médico mais recente de Fausto Silva pode ser lido na íntegra abaixo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.