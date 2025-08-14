Acesse sua conta
Faustão tem melhora e deve deixar UTI nos próximos dias, diz colunista

Apresentador estaria evoluindo bem após os recentes transplantes de fígado e rim

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:04

Faustão
Faustão Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Hospitalizado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aos 75 anos, Faustão estaria evoluindo bem e apresentando uma melhora no quadro após os recentes transplantes de fígado e rim. Fausto Silva foi internado no dia 21 de maio no Hospital Albert Einstein, com infecção bacteriana como sepse e passou pelos transplantes no último dia 6 e 7 de agosto. 

De acordo com o colunista Vladmir Alves, do site O Buxixo, fontes próximas do grande nome da TV brasileira informaram que o apresentador está estável e deve deixar a UTI nos próximos dias para ser transferido ao quarto. Ainda segundo ele, há uma previsão de alta hospitalar nas próximas semanas, caso a evolução siga conforme o esperado.

Faustão já estaria avaliando possíveis aparições futuras para o público para expressar sua gratidão à equipe médica, aos doadores de órgãos e o ao público, por todo apoio e incentivo ao longo do processo. 

O CORREIO procurou a assessoria do  Hospital Albert Einstein, mas não obteve resposta. 

O boletim médico mais recente de Fausto Silva pode ser lido na íntegra abaixo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático do Einstein Hospital Israelita; Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde do Einstein Hospital Israelita"

