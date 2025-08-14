NETFLIX

Mistério revelado: saiba quem é a stalker de 'Wandinha' na 2ª temporada

Nova temporada da série faz suspense sobre quem estaria observando a protagonista

Elis Freire

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 20:22

Wandinha Addams Crédito: Reprodução / Netflix

O clima sombrio, repleto de enigmas e personagens excêntricos, continua sendo a marca registrada de na segunda temporada de "Wandinha", que teve quatro episódios lançados na Netflix no dia 6 de agosto. Já no início da sequência, um novo mistério rouba a cena: quem está seguindo cada passo da protagonista?

A revelação chega rapidamente, mas não deixa de ser marcante, levando muitos fãs a pesquisarem o nome da atriz responsável por dar vida à nova “obsessão” de Wandinha Addams.

'Wandinha' - segunda temporada 1 de 6

A responsável por tirar Wandinha do sério é Agnes DeMille, interpretada pela britânica Evie Templeton, de 16 anos. A personagem é apresentada como uma "outcast", ou "excluída", com o poder de se tornar invisível. Essa habilidade é usada por ela como a ferramenta perfeita para invadir a privacidade alheia sem deixar vestígios.

Stalker de "Wandinha" Crédito: Reprodução / Instagram

Apaixonada pela figura de Wandinha, Agnes ultrapassa rapidamente a linha entre admiração e perseguição. É ela quem envia bilhetes misteriosos, segue a protagonista por todos os cantos e chega a colocar a vida de Enid em risco, como acontece no segundo episódio. Uma pista decisiva para desmascará-la surge quando um exemplar de O Homem Invisível, de H.G. Wells, é encontrado fora de lugar.

No início, Agnes é claramente tratada como vilã. Espionagem, sequestro e manipulação fazem parte de suas atitudes, sempre justificadas pela desculpa de que queria “impressionar” Wandinha. Ainda assim, a personagem transita entre ameaça e possível aliada de Wandinha no desenrolar da trama.