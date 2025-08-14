Cinema dá ingresso para quem for 'grudado' com outra pessoa; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:20
A rede de cinemas Cineflix, com unidade no Shopping Bela Vista em Salvador, anunciou uma promoção para deixar a experiência de ir assistir a um filme ainda mais divertida e lúdica. A iniciativa é voltada para o longa de terror "Juntos", que estreou nos cinemas de todo o país nesta quinta-feira (14). É o seguinte: De 14 a 20 de agosto, quem for ver o filme "grudado", amarrado ou até colado com uma outra pessoa pagará apenas um dos ingressos e outro será de graça.
A maneira que as duas pessoas vão se "conectar" é livre, o importante é deixar a criatividade fluir; os dois podem ir vestindo uma mesma camisa, com cordas amarrando os braços ou pernas, ou até usando algemas. Mas, por que isso? A proposta é inspirada na trama do longa "Juntos", já que o casal de protagonistas, vividos por Dave Franco e Alison Brie, acaba preso um ao outro por circunstâncias misteriosas, o que se torna motivo de suspense, tensão e terror psicológico da trama.
Filme "Juntos"
"Use e abuse da criatividade pra se conectar à outra pessoa de uma forma criativa e inusitada", anunciou o Cineflix. A rede de cinemas ressaltou que não é permitido colocar sua segurança ou a de outras pessoas em risco.
"Together", na tradução "Juntos" acompanha um casal que tem a união é posta à prova quando uma força estranha e sobrenatural toma conta de seu relacionamento. Com uma relação já conturbada, Tim (Dave Franco) e Millie (Alison Brie) se mudam para uma cidade isolada no interior dos Estados Unidos e o que se apresenta como a oportunidade perfeita para recomeçar e fortalecer os laços, logo se transforma num pesadelo. Uma força sombria começa a corromper a relação, os corpos e as mentes do casal, colocando-os num caminho de auto destruição iminente. Eles precisarão enfrentar isso juntos.