Cinema dá ingresso para quem for 'grudado' com outra pessoa; entenda

A rede Cineflix, com unidade no Shopping Bela Vista, anunciou promoção para o filme de terror 'Juntos'

Elis Freire

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:20

Cineflix realiza promoção para quem for assistir "Juntos" Crédito: Reprodução

A rede de cinemas Cineflix, com unidade no Shopping Bela Vista em Salvador, anunciou uma promoção para deixar a experiência de ir assistir a um filme ainda mais divertida e lúdica. A iniciativa é voltada para o longa de terror "Juntos", que estreou nos cinemas de todo o país nesta quinta-feira (14). É o seguinte: De 14 a 20 de agosto, quem for ver o filme "grudado", amarrado ou até colado com uma outra pessoa pagará apenas um dos ingressos e outro será de graça.

A maneira que as duas pessoas vão se "conectar" é livre, o importante é deixar a criatividade fluir; os dois podem ir vestindo uma mesma camisa, com cordas amarrando os braços ou pernas, ou até usando algemas. Mas, por que isso? A proposta é inspirada na trama do longa "Juntos", já que o casal de protagonistas, vividos por Dave Franco e Alison Brie, acaba preso um ao outro por circunstâncias misteriosas, o que se torna motivo de suspense, tensão e terror psicológico da trama.

"Use e abuse da criatividade pra se conectar à outra pessoa de uma forma criativa e inusitada", anunciou o Cineflix. A rede de cinemas ressaltou que não é permitido colocar sua segurança ou a de outras pessoas em risco.