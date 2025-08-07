LAZER

Maior cinema a céu aberto do mundo chega a Salvador; saiba detalhes

Experiência ao ar livre contará com filmes nacionais e internacionais, shows ao vivo e pipoca gratuita

Tharsila Prates

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 22:57

Open Air Brasil Crédito: Divulgação

O evento Open Air Brasil: o maior cinema a céu aberto do mundo chegará a Salvador no próximo mês, pela primeira vez. De 30 de setembro a 12 de outubro, no Centro de Convenções da capital, na Boca do Rio, os soteropolitanos terão a oportunidade de uma experiência audiovisual com uma gigantesca tela de cinema.

A projeção em 4K e o potente sistema de som também prometem fazer a diferença. O objetivo é encantar o público e despertar, ou resgatar, a paixão pelo cinema. Ao longo de 20 anos em 35 edições, o evento já recebeu um público superior a 750 mil pessoas e exibiu mais de 650 filmes, de blockbusters a cults, passando por clássicos a filmes de arte.

A experiência ao ar livre conta com filmes nacionais e internacionais, shows ao vivo, pipoca gratuita, área gourmet, recreação infantil e outras ações.