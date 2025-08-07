Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maior cinema a céu aberto do mundo chega a Salvador; saiba detalhes

Experiência ao ar livre contará com filmes nacionais e internacionais, shows ao vivo e pipoca gratuita

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 22:57

Open Air Brasil
Open Air Brasil Crédito: Divulgação

O evento Open Air Brasil: o maior cinema a céu aberto do mundo chegará a Salvador no próximo mês, pela primeira vez. De 30 de setembro a 12 de outubro, no Centro de Convenções da capital, na Boca do Rio, os soteropolitanos terão a oportunidade de uma experiência audiovisual com uma gigantesca tela de cinema.

A projeção em 4K e o potente sistema de som também prometem fazer a diferença. O objetivo é encantar o público e despertar, ou resgatar, a paixão pelo cinema. Ao longo de 20 anos em 35 edições, o evento já recebeu um público superior a 750 mil pessoas e exibiu mais de 650 filmes, de blockbusters a cults, passando por clássicos a filmes de arte.

A experiência ao ar livre conta com filmes nacionais e internacionais, shows ao vivo, pipoca gratuita, área gourmet, recreação infantil e outras ações.

A organização do evento ainda não disponibilizou preços e apenas informa que as vendas abrirão em breve pelo Sympla. Para clientes Nubank , haverá uma pré-venda exclusiva.

Leia mais

Imagem - ‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’ estreia nos cinemas de Salvador! Veja onde ver filme

‘Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda’ estreia nos cinemas de Salvador! Veja onde ver filme

Imagem - Com mais de 2 mil ofertas, Salão Imobiliário da Bahia é lançado no Salvador Shopping

Com mais de 2 mil ofertas, Salão Imobiliário da Bahia é lançado no Salvador Shopping

Imagem - Junior Lima polemiza ao dizer que sofre homofobia mesmo sendo hétero

Junior Lima polemiza ao dizer que sofre homofobia mesmo sendo hétero

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Confira as características da terapia analítico-comportamental

Confira as características da terapia analítico-comportamental
Imagem - Veja os desafios enfrentados por pessoas com superdotação

Veja os desafios enfrentados por pessoas com superdotação

MAIS LIDAS

Imagem - 300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público
01

300 vagas e salário de R$ 15 mil: prefeitura está com inscrições abertas para concurso público

Imagem - Impeachment de Moraes vai para frente? Veja o que diz a lei e quem toma a decisão
02

Impeachment de Moraes vai para frente? Veja o que diz a lei e quem toma a decisão

Imagem - Nova Doces Sonhos? Confeitaria assume nome, compra receitas clássicas e vai abrir unidade em Salvador
03

Nova Doces Sonhos? Confeitaria assume nome, compra receitas clássicas e vai abrir unidade em Salvador

Imagem - Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 11 mil
04

Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 11 mil