Maior cinema a céu aberto do mundo chega a Salvador; saiba detalhes

Tharsila Prates
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 22:57
O evento Open Air Brasil: o maior cinema a céu aberto do mundo chegará a Salvador no próximo mês, pela primeira vez. De 30 de setembro a 12 de outubro, no Centro de Convenções da capital, na Boca do Rio, os soteropolitanos terão a oportunidade de uma experiência audiovisual com uma gigantesca tela de cinema.
A projeção em 4K e o potente sistema de som também prometem fazer a diferença. O objetivo é encantar o público e despertar, ou resgatar, a paixão pelo cinema. Ao longo de 20 anos em 35 edições, o evento já recebeu um público superior a 750 mil pessoas e exibiu mais de 650 filmes, de blockbusters a cults, passando por clássicos a filmes de arte.
A experiência ao ar livre conta com filmes nacionais e internacionais, shows ao vivo, pipoca gratuita, área gourmet, recreação infantil e outras ações.
A organização do evento ainda não disponibilizou preços e apenas informa que as vendas abrirão em breve pelo Sympla. Para clientes Nubank , haverá uma pré-venda exclusiva.