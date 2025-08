LIVE-ACTION

Perdeu Lilo & Stitch nos cinemas? Veja como assistir ao filme em casa

O longa retrata a amizade entre uma garotinha e um alienígena azul

É apaixonado por Lilo & Stitch e não conseguiu assistir no cinema? Pode ficar sossegado, que em breve será possível curtir o live action nos cinemas. A produção da Disney chega ao catálogo do Disney+ em 3 de setembro.>

Com direção voltada ao público infantil e familiar, o live-action também agradou os fãs mais antigos da franquia. Segundo a Variety, o filme arrecadou US$ 182,6 milhões apenas na primeira semana de estreia nos Estados Unidos. No total, o longa foi o primeiro lançamento de Hollywood a atingir a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) em bilheteria mundial em 2025.>