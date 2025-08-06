Acesse sua conta
Telespectadores estranham cabelo de Bonner: 'Parece que levou uma rajada de vento'

Redes sociais foram tomadas por comentários sobre as madeixas do jornalista

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 20:48

William Bonner no Jornal Nacional desta quarta-feira (6)
William Bonner no Jornal Nacional desta quarta-feira (6) Crédito: Reprodução / Globoplay

O âncora e editor-chefe do Jornal Nacional apareceu com um visual diferente nas telinhas na noite desta quarta-feira (6) e os telespectadores não deixaram a mudança passar despercebida. Nas redes sociais, o público do maior telejornal do país relatou um estranhamento com a aparência do cabelo do jornalista. 

Inúmeras especulações surgiram sobre o que teria deixado as madeixas de Bonner mais "assanhadas": Gel diferente? Corte? Falta de corte? Laquê? O visual dividiu opiniões; alguns destacaram que o penteado o deixou atraente, já outros acharam que o visual passou uma aparência de "descuido", como se o comunicador estivesse "despenteado".

William Bonner

William Bonner por Reprodução / TV Globo
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
1 de 7
William Bonner por Reprodução / TV Globo

"Por que o Bonner tá com esse cabelo esquisito? Parece que tomou uma rajada de vento na cara", escreveu um usuário no X (Twitter). "Pelo amor de deus Bonner pare de usar esse gel no cabelo não está ornando", opinou outro. "Esse cabelo do William Bonner deixando ele mais saboroso do que já é", disse um terceiro.

