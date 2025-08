GAME SHOW

Famosos de peso disputarão 'Show do Milhão' no SBT; confira nomes

Patrícia Abravanel vai receber celebridades competindo por R$1 milhão em edição especial

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 19:42

O "Show do Milhão", game de conhecimentos do SBT, terá uma edição especial com a presença de celebridades de peso. A emissora comunicou que o projeto comemorativo, com o nome "Show do Milhão EMS Celebridades", terá três episódios, que irão ao ar a partir do próximo domingo (10) no canal de TV aberto. Como já é de costume, Patrícia Abravanel vai conduzir a atração.>

Os seguintes famosos estarão na disputa: Blogueirinha, Danilo Gentili, Falcão, Hélio De La Peña, Marcelo Adnet, Marcelo Tas, Maria Clara Gueiros, Nany People e Ratinho. A partir do segundo episódio Monica Iozzi entra para substituir o apresentador do The Noite.>

Já na bancada de universitários, que auxilia os participantes durante o jogo, será formada por Luiz Bacci, Luiza Possi e Rebeca Abravanel. Patrícia Abravanel destacou que o elenco "veio para jogar e preparados para o caso de virar meme na internet".>

A edição comemorativa mantém as regras clássicas que marcam o" Show do Milhão": os participantes disputam, por sorteio, a chance de responder até 17 perguntas valendo o cobiçado prêmio de 1 milhão de reais.>

Criado por Silvio Santos em 1999, o “Show do Milhão” já contou com edições especiais ao longo de sua história. A primeira vez que artistas participaram do programa foi em 2001, durante o Teleton, com a presença de apresentadores de diversas emissoras, como Luciana Gimenez, Eliana, Gilberto Barros, Sergio Mallandro, Nelson Rubens, Ione Borges, Flavio Prado, Silvia Poppovic, José Luiz Datena, Luciano do Valle e Paulo Henrique Amorim.>