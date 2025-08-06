ÍCONE DA TV

Longe da TV e transplantado: veja como está o apresentador Faustão

Apresentador foi internado novamente nesta quarta (6)

Fernanda Varela

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 21:57

Longe da TV desde maio de 2023, quando deixou a Band, Faustão, 75 anos, voltou a ser internado nesta quarta-feira (6). O apresentador apresentou uma infecção na perna e, como é um paciente transplantado e idoso, usuário de imunossupressores, requer mais cuidados.

Longe dos holofotes, o apresentador, que dedicou 40 anos da sua vida à televisão, hoje se dedica a cuidar da saúde. No começo do ano, em janeiro, ele chegou ser internado e preocupou os familiares. O filho dele, João Guilherme Silva, comentou sobre o estado de saúde do pai na época.

“Esse ano começou de uma forma difícil, lógico, com a internação. Mas foi rápida, graças a Deus! Ele está com esse começo de ano muito bom. Principalmente na parte emocional, de alegria, e poder acompanhar esse passo a passo de evolução, é muito bacana”, declarou em entrevista ao portal Léo Dias.

O apresentador já passou por dois transplantes e começou 2025 internado por causa de uma infecção. Ele recebeu alta no dia 24 de janeiro.

Faustão já passou por dois transplantes de órgão. O primeiro foi o de coração, no dia 27 de agosto de 2023. Ele ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração, segundo a Central de Transplantes de São Paulo, e acabou sendo contemplado após a recusa do primeiro da fila em ser operado. O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol amador, que morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Em fevereiro de 2024, Faustão voltou a ser internado e passou por um novo transplante, desta vez de rim. De acordo com familiares, ele acabou tendo comprometimento no funcionamento dos órgãos e precisou fazer hemodiálise. O apresentador ficou na fila por um transplante de rim por dois meses.

Em entrevista ao Fantástico em agosto de 2024, Faustão abriu o coração e falou sobre todos os desafios que estava enfrentando. "É curioso, eu nunca fumei na vida. Nunca bebi. Não bebo nem licor. Nem cerveja. Nada. Nunca usei droga. E eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração. Eu estou agora, o que acontece? O coração de um atleta de 35 anos. E agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria, da parte física mesmo. Fazer fisioterapia, ginástica. Isso é fundamental. É uma pessoa que tenho a certeza do quanto ele merece estar evoluindo a cada passo. Então, acho que basta a gente comemorar e estar junto com ele. Se Deus quiser, esse ano vai ser de muita alegria para ele”, disse.

"Você recebe uma bênção dessas, você fala assim: 'poxa, se eu mereci voltar?'. E estou me sentindo muito melhor do que antes, eu tenho uma responsabilidade, então tem que pensar no legado", completou, na época.