Após encerrar contrato com a Band, filho de Faustão é recebido com festa pelo SBT

João Silva estava no comando do Programa do João

Publicado em 29 de julho de 2025 às 17:14

João Silva estreia em programa no SBT Crédito: Reprodução | Instagram

João Silva, filho do apresentador Faustão, comandava o programa que era apresentado pelo pai na Band, que teve o contrato encerrado em 2023. João então assumiu o posto em maio do mesmo ano, sendo assim, a programação passou de ‘Programa do Faustão’ para ‘Programa do João’. >

O contrato do filho de um dos maiores apresentadores do Brasil, encerrou em junho deste ano, mas uma festa está sendo organizada para recebê-lo no SBT, na quinta-feira (7). O Programa do João estreia no sábado seguinte à festa, na emissora, de acordo com informação do portal LeoDias.>

O evento acontecerá na residência do apresentador. A festa promete reunir grandes nomes da sociedade, do mercado publicitário e celebridades. O evento será realizado pela produtora Universo Criativo.>

A noite de festa terá diversas atrações musicais, incluindo artistas de destaque do funk e sertanejo. A produção do evento está sob responsabilidade de Juan Morais e Maurício Barcellar, promoters destaques em São Paulo.>