APENAS AMIGOS

Duda Santos e João Vitor Silva desmentem rumores de romance após Réveillon juntos

Atores de “Garota do Momento” afirmam ser apenas amigos e rebatem especulações nas redes sociais

Nos stories de João no Instagram, a dupla tratou de esclarecer o assunto de forma descontraída. “O pessoal está achando que a gente está namorando”, comentou o ator, arrancando risos de Duda, que respondeu: “Isso chega até a ser incesto, tá? Acho uma falta de respeito de vocês. Essas fofoquinhas são bobas.” João ainda acrescentou que não ficou com ninguém na virada do ano, ao que Duda completou, em tom bem-humorado: “Queria nem me expor.”