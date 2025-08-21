Acesse sua conta
Conheça 8 raças de gato com o focinho curto

Conheça felinos encantadores com traços únicos que exigem atenção especial à saúde e ao bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:37

Apesar de o focinho curto ser considerado atraente, ele pode causar problemas respiratórios nos gatos (Imagem: Akifyeva S | Shutterstock)
Apesar de o focinho curto ser considerado atraente, ele pode causar problemas respiratórios nos gatos Crédito: Imagem: Akifyeva S | Shutterstock

Existem muitas raças de gato espalhadas pelo mundo, cada uma com suas particularidades físicas e comportamentais. Algumas chamam atenção por um detalhe específico: o focinho curto. Esse traço, além de esteticamente marcante, é resultado de uma conformação chamada braquicefalia, que também ocorre em algumas raças de cães.

Gatos braquicefálicos possuem o crânio encurtado, o nariz mais próximo aos olhos e vias aéreas mais estreitas do que os felinos com focinho alongado. Essas alterações anatômicas, apesar de esteticamente atrativas, podem causar problemas respiratórios, maior produção de secreção ocular e sensibilidade ao calor.

Abaixo, conheça algumas raças de gato com o focinho curto!

Gatos com o focinho curto

[Edicase]Além do focinho achatado, o gato persa também é conhecido pela pelagem longa e densa (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock) por Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock
[Edicase]O gato himalaio é resultado do cruzamento entre as raças persa e siamês (Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock) por Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock
[Edicase]A raça exótico de pelo curto é afetuosa e brincalhona (Imagem: Akifyeva S | Shutterstock) por Imagem: Akifyeva S | Shutterstock
[Edicase]O gato da raça british shorthair aprecia a companhia do tutor (Imagem: FotoMirta | Shutterstock) por Imagem: FotoMirta | Shutterstock
[Edicase]A raça scottish fold é conhecida pelas orelhas dobradas para frente (Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock) por Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock
[Edicase]Uma das características mais marcantes do selkirk rex é o pelo encaracolado (Imagem: mdmmikle | Shutterstock) por Imagem: mdmmikle | Shutterstock
[Edicase]O burmês é uma raça muito brincalhona, afetuosa e ligada ao tutor (Imagem: redart14 | Shutterstock) por Imagem: redart14 | Shutterstock
[Edicase]A raça munchkin pode apresentar tanto pelagem curta quanto longa (Imagem: LittlePigy | Shutterstock) por Imagem: LittlePigy | Shutterstock
[Edicase]Além do focinho achatado, o gato persa também é conhecido pela pelagem longa e densa (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock) por Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock

1. Persa

Originário do Irã (antiga Pérsia), o gato persa é uma das raças mais reconhecidas por seu focinho achatado. Ele tem pelagem longa e densa, corpo robusto e expressão doce. Por conta da sua braquicefalia, pode apresentar dificuldades respiratórias e lacrimejamento excessivo. Costuma ser calmo, afetuoso e bastante apegado ao tutor, preferindo ambientes tranquilos e rotinas previsíveis.

2. Himalaio

O himalaio é resultado do cruzamento entre o persa e o siamês , combinando o corpo robusto e o focinho curto do persa com a coloração característica do siamês. Seu pelo é longo, sedoso e geralmente apresenta extremidades mais escuras, como patas, orelhas e cauda. É um gato tranquilo, gentil e muito companheiro, ideal para ambientes internos. Também demanda atenção especial à higiene ocular e respiratória.

3. Exótico de pelo curto

Conhecido como “persa de pelo curto”, o exótico possui a mesma estrutura braquicefálica do persa, mas com pelagem curta e fácil de cuidar. É uma raça afetuosa, brincalhona e bastante adaptável, ideal para quem busca um gato dócil e de baixa manutenção quanto aos pelos. Ainda assim, exige cuidados com os olhos e o sistema respiratório devido à anatomia do focinho.

4. British shorthair

O british shorthair é uma raça britânica de aparência robusta, bochechas arredondadas e focinho curto, embora menos achatado que o dos persas. Seu pelo é denso e macio , geralmente azul acinzentado, e seu temperamento é calmo e independente. É um gato que aprecia a companhia do tutor, mas sem exigir atenção constante. Seus cuidados com a saúde são mais leves, mas é bom se atentar à respiração e ao peso.

5. Scottish fold

Conhecido pelas orelhas dobradas para frente, o scottish fold também apresenta focinho mais curto e arredondado. Sua aparência é marcante e seu comportamento, dócil, sociável e tranquilo. Pode ter pelo curto ou longo e costuma se adaptar bem a casas com crianças ou outros animais. A braquicefalia moderada exige algum cuidado com os olhos e com a respiração, especialmente em climas muito quentes.

6. Selkirk rex

O selkirk rex é facilmente reconhecido pela pelagem encaracolada, mas também apresenta cabeça arredondada e focinho curto . É uma raça de origem americana, com corpo robusto e expressão doce. Muito carinhoso, se dá bem com pessoas e outros animais, sendo ideal para famílias. Apesar de a braquicefalia não ser tão extrema, o tutor deve observar sinais respiratórios e manter cuidados com os olhos.

7. Burmês

O burmês tem origem no Sudeste Asiático e é conhecido pelo corpo musculoso, olhos grandes e cabeça arredondada com focinho curto. Sua pelagem é curta, sedosa e geralmente em tons quentes de marrom. É um gato muito afetuoso, brincalhão e ligado ao tutor, buscando atenção com frequência. Apesar de seu focinho ser menos achatado que o do persa, o formato exige atenção para evitar problemas respiratórios leves.

8. Munchkin

Famoso por suas pernas curtas, o munchkin também apresenta cabeça arredondada e focinho mais curto que o habitual. Tem pelagem variada (curta ou longa) e personalidade curiosa e amigável. Mesmo com as patas pequenas, é ativo e adora brincar . A braquicefalia nessa raça é leve, mas o tutor deve observar sinais de dificuldade respiratória, além de manter o ambiente seguro para sua mobilidade reduzida.

