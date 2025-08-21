Netflix lança coleção 'Sua playlist do zodíaco' com filmes e séries para cada signo; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:17
A Netflix decidiu unir entretenimento e astrologia em sua mais nova iniciativa: a coleção 'Sua playlist do zodíaco'. A proposta é simples e irresistível para os fãs: deixar os signos guiarem a escolha do que assistir, criando uma espécie de “horóscopo do streaming” com títulos que refletem as características de cada perfil astrológico.
O lançamento chega em plena temporada virginiana (23 de agosto a 22 de setembro), não por acaso, já que Virgem é conhecido por seu olhar detalhista, organização e disciplina. Dentro dessa curadoria, obras como 'O Gambito da Rainha' aparecem como destaque, representando a precisão e o perfeccionismo típicos do signo.
A novidade promete ser uma nova forma de personalização dentro da plataforma, permitindo que os assinantes descubram ou revisitem títulos de acordo com sua identidade zodiacal. Além disso, a Netflix confirmou que novas listas temáticas serão lançadas semanalmente, sempre inspiradas em momentos culturais e astronômicos que marcaram época.
Os signos no amor
Com a coleção já disponível no catálogo, os assinantes podem deixar que os astros decidam a próxima maratona e mergulhar em histórias que refletem suas principais qualidades e traços de personalidade.