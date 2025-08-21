STREAMING

Netflix lança coleção 'Sua playlist do zodíaco' com filmes e séries para cada signo; confira

Plataforma aposta em curadoria astrológica que conecta histórias às características de cada signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:17

Netflix lança coleção 'Sua playlist do zodíaco' com filmes e séries para cada signo Crédito: Imagem: Emre Akkoyun | Shutterstock

A Netflix decidiu unir entretenimento e astrologia em sua mais nova iniciativa: a coleção 'Sua playlist do zodíaco'. A proposta é simples e irresistível para os fãs: deixar os signos guiarem a escolha do que assistir, criando uma espécie de “horóscopo do streaming” com títulos que refletem as características de cada perfil astrológico.

O lançamento chega em plena temporada virginiana (23 de agosto a 22 de setembro), não por acaso, já que Virgem é conhecido por seu olhar detalhista, organização e disciplina. Dentro dessa curadoria, obras como 'O Gambito da Rainha' aparecem como destaque, representando a precisão e o perfeccionismo típicos do signo.

A novidade promete ser uma nova forma de personalização dentro da plataforma, permitindo que os assinantes descubram ou revisitem títulos de acordo com sua identidade zodiacal. Além disso, a Netflix confirmou que novas listas temáticas serão lançadas semanalmente, sempre inspiradas em momentos culturais e astronômicos que marcaram época.

Confira alguns dos destaques por signo:

1. Virgem

O Gambito da Rainha, Treta, O Grande Assalto

2. Libra

Ozark, Peaky Blinders, De Volta à Ação

3. Escorpião

Wandinha, Você, Glass Onion: Um Mistério Knives Out

4. Sagitário

One Piece, The Witcher, Avatar: O Último Mestre do Ar

5. Capricórnio

Uma Advogada Extraordinária, A Diplomata

6. Aquário

Stranger Things, Rebel Moon

7. Peixes

Bridgerton, Coisa Mais Linda, XO, Kitty

8. Áries

Round 6: O Desafio, Casamento às Cegas Brasil

9. Touro

Madea: O Retorno, Heeramandi - O Bazar de Diamantes

10. Gêmeos

Big Mouth, Ali Wong: Single Lady

11. Câncer

Heartstopper, Ginny & Georgia

12. Leão

The Crown, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton