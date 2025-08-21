Acesse sua conta
Netflix lança coleção 'Sua playlist do zodíaco' com filmes e séries para cada signo; confira

Plataforma aposta em curadoria astrológica que conecta histórias às características de cada signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:17

A semana está recheada de lançamentos na Netflix (Imagem: Emre Akkoyun | Shutterstock)
Netflix lança coleção 'Sua playlist do zodíaco' com filmes e séries para cada signo Crédito: Imagem: Emre Akkoyun | Shutterstock

A Netflix decidiu unir entretenimento e astrologia em sua mais nova iniciativa: a coleção 'Sua playlist do zodíaco'. A proposta é simples e irresistível para os fãs: deixar os signos guiarem a escolha do que assistir, criando uma espécie de “horóscopo do streaming” com títulos que refletem as características de cada perfil astrológico.

O lançamento chega em plena temporada virginiana (23 de agosto a 22 de setembro), não por acaso, já que Virgem é conhecido por seu olhar detalhista, organização e disciplina. Dentro dessa curadoria, obras como 'O Gambito da Rainha' aparecem como destaque, representando a precisão e o perfeccionismo típicos do signo.

A novidade promete ser uma nova forma de personalização dentro da plataforma, permitindo que os assinantes descubram ou revisitem títulos de acordo com sua identidade zodiacal. Além disso, a Netflix confirmou que novas listas temáticas serão lançadas semanalmente, sempre inspiradas em momentos culturais e astronômicos que marcaram época.

Confira alguns dos destaques por signo:

  • 1. Virgem
    O Gambito da Rainha, Treta, O Grande Assalto

  • 2. Libra 
    Ozark, Peaky Blinders, De Volta à Ação

  • 3. Escorpião 
    Wandinha, Você, Glass Onion: Um Mistério Knives Out

  • 4. Sagitário 
    One Piece, The Witcher, Avatar: O Último Mestre do Ar

  • 5. Capricórnio 
    Uma Advogada Extraordinária, A Diplomata

  • 6. Aquário 
    Stranger Things, Rebel Moon

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

  • 7. Peixes 
    Bridgerton, Coisa Mais Linda, XO, Kitty

  • 8. Áries 
    Round 6: O Desafio, Casamento às Cegas Brasil

  • 9. Touro 
    Madea: O Retorno, Heeramandi - O Bazar de Diamantes

  • 10. Gêmeos 
    Big Mouth, Ali Wong: Single Lady

  • 11. Câncer
    Heartstopper, Ginny & Georgia

  • 12. Leão 
    The Crown, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

Com a coleção já disponível no catálogo, os assinantes podem deixar que os astros decidam a próxima maratona e mergulhar em histórias que refletem suas principais qualidades e traços de personalidade.

