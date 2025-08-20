Márcia Sensitiva crava 4 signos que vão ganhar dinheiro até o fim de agosto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05:00
Agosto já está na reta final, mas ainda há tempo para um empurrão extra nas finanças. Quatro signos vão prosperar na vida financeira ainda neste mês, de acordo com as previsões da astróloga Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva.
Segundo ela, este é um bom momento para revisitar conquistas anteriores e se abrir a novos caminhos. As energias estimulam não só ganhos materiais, mas também avanços pessoais e espirituais.
Câncer
Para Câncer, o destaque da semana está no campo profissional. Márcia aponta que os cancerianos podem conquistar maior estabilidade financeira e reconhecimento no trabalho, o que tende a trazer ganhos significativos.
Libra
Libra colherá os resultados de investimentos ou iniciativas criativas realizados no passado. A astróloga ressalta que, para aproveitar esse momento, será essencial preservar o equilíbrio típico do signo.
Escorpião
Escorpião encontrará chances de direcionar sua energia para a carreira e receber recompensas. Segundo Márcia, este é um período favorável para fortalecer o poder pessoal e abrir portas para novos desafios.
Aquário
Já Aquário deve apostar na disciplina e na persistência. A recomendação é manter o foco nos objetivos para alcançar bons resultados. O período é promissor para conquistas expressivas na vida profissional.