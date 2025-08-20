ASTROLOGIA

Márcia Sensitiva crava 4 signos que vão ganhar dinheiro até o fim de agosto

Signos vão passar por uma virada financeira nos próximos dias, segundo a astróloga

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05:00

Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

Agosto já está na reta final, mas ainda há tempo para um empurrão extra nas finanças. Quatro signos vão prosperar na vida financeira ainda neste mês, de acordo com as previsões da astróloga Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva.

Segundo ela, este é um bom momento para revisitar conquistas anteriores e se abrir a novos caminhos. As energias estimulam não só ganhos materiais, mas também avanços pessoais e espirituais.

Signos dos personagens de Vale Tudo 1 de 8

Câncer

Para Câncer, o destaque da semana está no campo profissional. Márcia aponta que os cancerianos podem conquistar maior estabilidade financeira e reconhecimento no trabalho, o que tende a trazer ganhos significativos.

Libra

Libra colherá os resultados de investimentos ou iniciativas criativas realizados no passado. A astróloga ressalta que, para aproveitar esse momento, será essencial preservar o equilíbrio típico do signo.

Escorpião

Escorpião encontrará chances de direcionar sua energia para a carreira e receber recompensas. Segundo Márcia, este é um período favorável para fortalecer o poder pessoal e abrir portas para novos desafios.

Aquário