Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Márcia Sensitiva crava 4 signos que vão ganhar dinheiro até o fim de agosto

Signos vão passar por uma virada financeira nos próximos dias, segundo a astróloga

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05:00

Márcia Sensitiva
Márcia Sensitiva Crédito: Reprodução

Agosto já está na reta final, mas ainda há tempo para um empurrão extra nas finanças. Quatro signos vão prosperar na vida financeira ainda neste mês, de acordo com as previsões da astróloga Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva. 

Segundo ela, este é um bom momento para revisitar conquistas anteriores e se abrir a novos caminhos. As energias estimulam não só ganhos materiais, mas também avanços pessoais e espirituais.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

Câncer

Para Câncer, o destaque da semana está no campo profissional. Márcia aponta que os cancerianos podem conquistar maior estabilidade financeira e reconhecimento no trabalho, o que tende a trazer ganhos significativos.

Leia mais

Imagem - Três signos viverão momentos de desapego e encerramento de ciclo esta semana

Três signos viverão momentos de desapego e encerramento de ciclo esta semana

Imagem - Quatro signos vão ter surpresas no amor neste começo de semana

Quatro signos vão ter surpresas no amor neste começo de semana

Imagem - Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Libra

Libra colherá os resultados de investimentos ou iniciativas criativas realizados no passado. A astróloga ressalta que, para aproveitar esse momento, será essencial preservar o equilíbrio típico do signo.

Escorpião

Escorpião encontrará chances de direcionar sua energia para a carreira e receber recompensas. Segundo Márcia, este é um período favorável para fortalecer o poder pessoal e abrir portas para novos desafios.

Aquário

Já Aquário deve apostar na disciplina e na persistência. A recomendação é manter o foco nos objetivos para alcançar bons resultados. O período é promissor para conquistas expressivas na vida profissional.

Leia mais

Imagem - Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

Imagem - Alice Wegmann revela estar apaixonada e comenta rumores com Humberto Carrão

Alice Wegmann revela estar apaixonada e comenta rumores com Humberto Carrão

Imagem - Repórter da Record é assaltada antes de entrar ao vivo; veja vídeo

Repórter da Record é assaltada antes de entrar ao vivo; veja vídeo

LEIA TAMBÉM

Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Tênis certo para corrida e caminhada: como escolher o ideal

Gosta de focas? Veja 8 curiosidades interessantes sobre o animal

Mais recentes

Imagem - Verme de píton é removido do cérebro de paciente em caso inédito no mundo

Verme de píton é removido do cérebro de paciente em caso inédito no mundo
Imagem - Zulma inventa que está namorando Candinho no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (20)

Zulma inventa que está namorando Candinho no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (20)
Imagem - Maria de Fátima em 'Vale Tudo', Bella Campos dá tirada em repórter e divide opiniões

Maria de Fátima em 'Vale Tudo', Bella Campos dá tirada em repórter e divide opiniões

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos
01

Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos

Imagem - Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho
02

Vereadora Débora Santana pede licença da Câmara após prisão do filho

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
03

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos
04

Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos