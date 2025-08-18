Quatro signos vão ter surpresas no amor neste começo de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:14
A semana promete fortes emoções no campo amoroso, trazendo paixão, encontros surpreendentes e até reconciliações para alguns signos. Quatro deles estarão mais abertos a viver momentos inesperados, seja iniciando uma nova história, recebendo uma declaração marcante ou dando um passo importante no relacionamento. Veja as previsões do astrólogo João Bidu.
Áries – Intensidade e química no ar
Para Áries, a semana começa com uma injeção extra de energia no campo amoroso. Um encontro inesperado pode sacudir a rotina, despertar novas expectativas para o coração e surpresas marcantes. Já para quem está em um relacionamento, o período favorece ainda mais a sintonia e a cumplicidade a dois.
Gêmeos – Conversas que aproximam
Uma conversa inesperada pode ser o começo de algo único. Trocas de mensagens, uma ligação ou até um reencontro têm tudo para tocar suas emoções. Por isso, mantenha-se receptivo às surpresas do amor e atento aos sinais que o destino pode enviar.
Libra – Amor com novas perspectivas
Para Libra, a semana chega trazendo mais clareza sobre os desejos no campo afetivo. Uma surpresa especial pode surgir de alguém próximo, dentro do seu círculo social. Já para quem vive um relacionamento, o momento será ideal para fortalecer os laços e fazer planos a dois.
Peixes – Romantismo elevado
Sua sensibilidade estará ainda mais aflorada, atraindo pessoas que compartilham da mesma energia. Prepare-se para viver gestos românticos e momentos que mais parecem cenas de cinema. O segredo é se permitir e se entregar sem receios.
Dicas para aproveitar essa energia:
Mantenha a mente e o coração abertos para novas experiências.
Deixe o passado para trás e evite comparações.
Valorize os momentos a dois, mesmo nos pequenos gestos de afeto.