HORÓSCOPO

Quatro signos vão ter surpresas no amor neste começo de semana

Veja quais são os signos e descubra como aproveitar essa energia

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:14

Signos Crédito: Reprodução

A semana promete fortes emoções no campo amoroso, trazendo paixão, encontros surpreendentes e até reconciliações para alguns signos. Quatro deles estarão mais abertos a viver momentos inesperados, seja iniciando uma nova história, recebendo uma declaração marcante ou dando um passo importante no relacionamento. Veja as previsões do astrólogo João Bidu.

Famosos brasileiros que são bissexuais 1 de 11

Áries – Intensidade e química no ar

Para Áries, a semana começa com uma injeção extra de energia no campo amoroso. Um encontro inesperado pode sacudir a rotina, despertar novas expectativas para o coração e surpresas marcantes. Já para quem está em um relacionamento, o período favorece ainda mais a sintonia e a cumplicidade a dois.

Gêmeos – Conversas que aproximam

Uma conversa inesperada pode ser o começo de algo único. Trocas de mensagens, uma ligação ou até um reencontro têm tudo para tocar suas emoções. Por isso, mantenha-se receptivo às surpresas do amor e atento aos sinais que o destino pode enviar.

Libra – Amor com novas perspectivas

Para Libra, a semana chega trazendo mais clareza sobre os desejos no campo afetivo. Uma surpresa especial pode surgir de alguém próximo, dentro do seu círculo social. Já para quem vive um relacionamento, o momento será ideal para fortalecer os laços e fazer planos a dois.

Peixes – Romantismo elevado

Sua sensibilidade estará ainda mais aflorada, atraindo pessoas que compartilham da mesma energia. Prepare-se para viver gestos românticos e momentos que mais parecem cenas de cinema. O segredo é se permitir e se entregar sem receios.

Dicas para aproveitar essa energia:

Mantenha a mente e o coração abertos para novas experiências.

Deixe o passado para trás e evite comparações.