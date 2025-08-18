Acesse sua conta
Quatro signos vão ter surpresas no amor neste começo de semana

Veja quais são os signos e descubra como aproveitar essa energia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:14

Signos
Signos Crédito: Reprodução

A semana promete fortes emoções no campo amoroso, trazendo paixão, encontros surpreendentes e até reconciliações para alguns signos. Quatro deles estarão mais abertos a viver momentos inesperados, seja iniciando uma nova história, recebendo uma declaração marcante ou dando um passo importante no relacionamento. Veja as previsões do astrólogo João Bidu.

Áries – Intensidade e química no ar

Para Áries, a semana começa com uma injeção extra de energia no campo amoroso. Um encontro inesperado pode sacudir a rotina, despertar novas expectativas para o coração e surpresas marcantes. Já para quem está em um relacionamento, o período favorece ainda mais a sintonia e a cumplicidade a dois.

Gêmeos – Conversas que aproximam

Uma conversa inesperada pode ser o começo de algo único. Trocas de mensagens, uma ligação ou até um reencontro têm tudo para tocar suas emoções. Por isso, mantenha-se receptivo às surpresas do amor e atento aos sinais que o destino pode enviar.

Libra – Amor com novas perspectivas

Para Libra, a semana chega trazendo mais clareza sobre os desejos no campo afetivo. Uma surpresa especial pode surgir de alguém próximo, dentro do seu círculo social. Já para quem vive um relacionamento, o momento será ideal para fortalecer os laços e fazer planos a dois.

Peixes – Romantismo elevado

Sua sensibilidade estará ainda mais aflorada, atraindo pessoas que compartilham da mesma energia. Prepare-se para viver gestos românticos e momentos que mais parecem cenas de cinema. O segredo é se permitir e se entregar sem receios.

Dicas para aproveitar essa energia:

Mantenha a mente e o coração abertos para novas experiências.

Deixe o passado para trás e evite comparações.

Valorize os momentos a dois, mesmo nos pequenos gestos de afeto.

