Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Joelma arranca à força microfone de fã que a criticou durante show; VÍDEO

Mulher subiu ao palco e reclamou das músicas da cantora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:45

Joelma arrancou microfone de fã
Joelma arrancou microfone de fã Crédito: Reprodução/Instagram

Joelma passou por um momento de tensão durante um show realizado em Manaus, no Amazonas, neste fim de semana. A cantora foi criticada por uma fã, que falou mal de seu atual momento na carreira. Ela não gostou do que ouviu e arrancou o microfone das mãos da mulher.

A polêmica aconteceu durante um momento que um grupo de fãs subiu ao palco para uma brincadeira de dança que Joelma faz em suas apresentações. Três mulheres e três homens dançaram com o balé e, depois, puderam interagir com a cantora. Foi neste momento que uma das jovens pegou o microfone e criticou a atual fase de Joelma, afirmando que o público gosta mesmo é das músicas da banda Calypso.

Joelma

Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma por Reprodução/Instagram
Joelma arrancou microfone de fã por Reprodução/Instagram
Joelma por Divulgaçãao
Joelma vai se apresentar na Supercopa Rei por Reprodução/Instagram
A cantora Joelma por divulgação
Joelma foi curtir a piscina de bolinhas no BBB 24 por Reprodução/TV Globo
Ximbinha e Joelma por Divulgacao
A cantora Joelma por divulgação
A cantora Joelma fez vídeo para anunciar a volta aos palcos por reprodução Instagram
1 de 20
Joelma por Reprodução/Instagram

"Eu quero falar por todos os fãs. A gente não gosta de outras músicas, a não ser quando outro cantor canta. A gente gosta de todas as músicas da Calypso", disse a mulher, citando a banda da qual Joelma não faz parte há dez anos.

Joelma, então, tentou arrancou o microfone das mãos da fã, que resistiu. A cantora precisou da ajuda de um segurança e de outra fã que também estava no palco. Quando a fã foi retirada do palco, Joelma brincou com a situação. "Ela não largava não, gente. E vamos dançar!", afirmou, dando continuidade ao show.

A reação de Joelma causou polêmica nas redes sociais. "A verdade é que ela troca de roupa umas três vezes. Nessa hora entra um cantor e canta 5 músicas de outros artistas ou então a filha dela que canta. Ou seja, num show de 1h30, a Joelma mesmo só canta uns 40 minutos", disse uma pessoa.

"Fui ao show por insistência dos meus amigos, que falaram que era bom demais, que era animado, mas sinceramente…. Um dos piores shows da minha vida. Mas tem gosto pra tudo, e respeito! Reconheço também o legado dela, a performer que ela é, mas o show é horrível", comentou outra.

Leia mais

Imagem - Patricia Abravanel comete gafe e entrega resposta 'de bandeja' no Show do Milhão: 'O que eu fiz?'

Patricia Abravanel comete gafe e entrega resposta 'de bandeja' no Show do Milhão: 'O que eu fiz?'

Imagem - Dupla sertaneja se manifesta após caminhão atropelar 6 pessoas em show

Dupla sertaneja se manifesta após caminhão atropelar 6 pessoas em show

Imagem - Fuga do país, prisão e morte: como foi o final dos vilões de Vale Tudo?

Fuga do país, prisão e morte: como foi o final dos vilões de Vale Tudo?

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja como diferenciar condições de saúde associadas ao glúten

Arquiteta explica como aplicar a biofilia na decoração de casa

Seu animal vai passar por uma mudança na rotina? Veja 7 dicas para ele se adaptar

Mais recentes

Imagem - Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo

Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo
Imagem - Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo

Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo
Imagem - Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
01

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - ‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores
02

‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
03

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'
04

Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'