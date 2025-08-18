CRITICADA

Joelma arranca à força microfone de fã que a criticou durante show; VÍDEO

Mulher subiu ao palco e reclamou das músicas da cantora

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:45

Joelma arrancou microfone de fã Crédito: Reprodução/Instagram

Joelma passou por um momento de tensão durante um show realizado em Manaus, no Amazonas, neste fim de semana. A cantora foi criticada por uma fã, que falou mal de seu atual momento na carreira. Ela não gostou do que ouviu e arrancou o microfone das mãos da mulher.

A polêmica aconteceu durante um momento que um grupo de fãs subiu ao palco para uma brincadeira de dança que Joelma faz em suas apresentações. Três mulheres e três homens dançaram com o balé e, depois, puderam interagir com a cantora. Foi neste momento que uma das jovens pegou o microfone e criticou a atual fase de Joelma, afirmando que o público gosta mesmo é das músicas da banda Calypso.

"Eu quero falar por todos os fãs. A gente não gosta de outras músicas, a não ser quando outro cantor canta. A gente gosta de todas as músicas da Calypso", disse a mulher, citando a banda da qual Joelma não faz parte há dez anos.

Joelma, então, tentou arrancou o microfone das mãos da fã, que resistiu. A cantora precisou da ajuda de um segurança e de outra fã que também estava no palco. Quando a fã foi retirada do palco, Joelma brincou com a situação. "Ela não largava não, gente. E vamos dançar!", afirmou, dando continuidade ao show.

A reação de Joelma causou polêmica nas redes sociais. "A verdade é que ela troca de roupa umas três vezes. Nessa hora entra um cantor e canta 5 músicas de outros artistas ou então a filha dela que canta. Ou seja, num show de 1h30, a Joelma mesmo só canta uns 40 minutos", disse uma pessoa.

"Fui ao show por insistência dos meus amigos, que falaram que era bom demais, que era animado, mas sinceramente…. Um dos piores shows da minha vida. Mas tem gosto pra tudo, e respeito! Reconheço também o legado dela, a performer que ela é, mas o show é horrível", comentou outra.