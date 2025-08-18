OOPS...

Patricia Abravanel comete gafe e entrega resposta 'de bandeja' no Show do Milhão: 'O que eu fiz?'

Apresentadora acabou deslizando durante participação da Blogueirinha; VÍDEO

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:21

Patricia Abravanel no Show do Milhão Crédito: Gabriel Cardoso/SBT

Patricia Abravanel cometeu um deslize e acabou entregando uma resposta 'de bandeja' durante a edição Celebridades do Show do Milhão. A apresentadora do SBT acidentalmente revelou para a participante da vez, a Blogueirinha, qual era a opção correta na questão que valia R$ 30 mil. A gafe aconteceu no programa exibido no último domingo (18).

A influenciadora foi questionada sobre como era chamada uma pessoa que nasceu nos anos 1970. As opções eram: babyboomer, millenial, geração X ou geração Z. A Blogueirinha aproveitou que Ratinho era um dos convidados da atração e perguntou se ele era geração X. "Eu sou antes", respondeu ele.

Patrícia Abravanel 1 de 7

Patricia Abravanel concordou, e afirmou: "Eu sou geração X, nascei em 1970". Ao perceber que tinha dado a resposta para Blogueirinha, a anfitriã do Programa Silvio Santos caiu na risada: "Meu Deus, o que é que eu fiz? Foi muito sem querer, ela está me deixando doida. Ai, caramba! E se eu estiver errada? Não acredito que eu fiz isso", disse. A apresentadora perguntou a resposta ao telão, e o sistema confirmou que ela estava correta.

A participação de Blogueirinha teve outros momentos que viralizaram. Ela passou raspando em outras perguntas aparentemente simples do Show do Milhão, incluindo a raça do cachorro Snoopy e qual fruta não se dava em árvore, entre as opções de laranja, jaca, pêssego e melancia.