Patricia Abravanel comete gafe e entrega resposta 'de bandeja' no Show do Milhão: 'O que eu fiz?'

Apresentadora acabou deslizando durante participação da Blogueirinha; VÍDEO

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:21

Patricia Abravanel no Show do Milhão
Patricia Abravanel no Show do Milhão Crédito: Gabriel Cardoso/SBT

Patricia Abravanel cometeu um deslize e acabou entregando uma resposta 'de bandeja' durante a edição Celebridades do Show do Milhão. A apresentadora do SBT acidentalmente revelou para a participante da vez, a Blogueirinha, qual era a opção correta na questão que valia R$ 30 mil. A gafe aconteceu no programa exibido no último domingo (18).

A influenciadora foi questionada sobre como era chamada uma pessoa que nasceu nos anos 1970. As opções eram: babyboomer, millenial, geração X ou geração Z. A Blogueirinha aproveitou que Ratinho era um dos convidados da atração e perguntou se ele era geração X. "Eu sou antes", respondeu ele.

Patrícia Abravanel

Famosos em edição especial do "Show do Milhão" por Gabriel
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 7
Famosos em edição especial do "Show do Milhão" por Gabriel

Patricia Abravanel concordou, e afirmou: "Eu sou geração X, nascei em 1970". Ao perceber que tinha dado a resposta para Blogueirinha, a anfitriã do Programa Silvio Santos caiu na risada: "Meu Deus, o que é que eu fiz? Foi muito sem querer, ela está me deixando doida. Ai, caramba! E se eu estiver errada? Não acredito que eu fiz isso", disse. A apresentadora perguntou a resposta ao telão, e o sistema confirmou que ela estava correta.

A participação de Blogueirinha teve outros momentos que viralizaram. Ela passou raspando em outras perguntas aparentemente simples do Show do Milhão, incluindo a raça do cachorro Snoopy e qual fruta não se dava em árvore, entre as opções de laranja, jaca, pêssego e melancia.

De Frente com Blogueirinha

Blogueirinha por Reprodução
Majur no 'De Frente com Blogueirinha' por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Majur no 'De Frente com Blogueirinha' por Reprodução/Redes Sociais
Sonia Abrão em participação no "De Frente com a Blogueirinha" por Reprodução/YouTube
Juliette no De Frente com a Blogueirinha por Reprodução I YouTube
Luísa Sonza revela em entrevista a Blogueirinha que Whindersson pediu perdão e diz que Chico Moedas 'não é importante' por Reprodução
Anitta no De Frente com Blogueirinha por Reprodução
1 de 8
Blogueirinha por Reprodução

