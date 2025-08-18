HORÓSCOPO

Três signos viverão momentos de desapego e encerramento de ciclo esta semana

Lua Minguante vai interferir de forma mais intensa para algumas pessoas, segundo previsão

Elis Freire

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 21:48

Encerramento de ciclo / Ilustrativa Crédito: Free Pik

A Lua Minguante vai influir de forma mais intensa para alguns signos esta semana de agosto, marcando um momento de introspecção, desapego e finalização de ciclos. De acordo com o time do astrólogo João Bidu, o período será de deixar ir o que não faz mais sentido e preparar o terreno para novas oportunidades. Já para esses três signos em específico, haverá ainda necessidade de recolhimento e até decisões importantes de encerramento.

Veja quem serão os 3 signos que sentirão mais a vibração da Lua Minguante:

Câncer

Em primeiro lugar, regido pela própria Lua, Câncer é o signo que mais se conecta com as fases lunares. Por isso, durante a vibração da Lua Minguante, as emoções cancerianas tendem a ficar mais intensas, levando a reflexões profundas sobre relações e laços afetivos. Pode surgir uma vontade forte de se afastar de ambientes e priorizar o autocuidado.

Escorpião

Intenso por natureza, Escorpião sente a vibração da Lua Minguante como um chamado para transformações internas. Desse modo, a fase pode despertar o desejo de cortar vínculos que já não acrescentam nada e de fazer limpezas emocionais. É um ótimo momento para praticar rituais de purificação.

Virgem