Olímpia decide impedir que Dita leve a coroa em concurso no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (21)

Intrigas, reencontros e um retrato-falado prometem agitar os rumos da novela de Walcyr Carrasco

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 05:00

Cantora e nova paixão de Candinho: Dita em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo desta quinta-feira (21) de Êta Mundo Melhor! chega cheio de reviravoltas, armações e momentos decisivos para os personagens. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a novela das 6 vai colocar em xeque relações, segredos e planos ambiciosos.

Dita se irrita com a afirmação de Zulma, deixando Candinho confuso com a situação. Ao mesmo tempo, Celso pressiona Estela para que ela finalmente revele toda a verdade sobre o seu passado.

Enquanto isso, Zé dos Porcos promete encontrar uma forma de se casar com Maria Divina, enquanto Quincas começa a desconfiar do suposto namoro entre Sônia e Lauro.

A trama ainda reserva uma surpresa para Candinho, que se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa. Já Tamires descobre que o Comendador não pagou pela sua festa e exige que Ernesto dê uma solução imediata.

Em meio às armações, Olímpia decide agir para impedir que Dita leve a coroa no concurso de Rainha do Rádio. Para fechar, Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado, deixando o clima ainda mais tenso.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Larissa Manoela volta às novelas da Globo em 'Êta Mundo Melhor!'; veja como será a nova personagem

De coadjuvante a protagonista: Jeniffer Nascimento estrela nova fase de 'Êta Mundo Melhor!'

