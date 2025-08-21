Olímpia decide impedir que Dita leve a coroa em concurso no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (21)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 05:00
O capítulo desta quinta-feira (21) de Êta Mundo Melhor! chega cheio de reviravoltas, armações e momentos decisivos para os personagens. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a novela das 6 vai colocar em xeque relações, segredos e planos ambiciosos.
Dita se irrita com a afirmação de Zulma, deixando Candinho confuso com a situação. Ao mesmo tempo, Celso pressiona Estela para que ela finalmente revele toda a verdade sobre o seu passado.
Enquanto isso, Zé dos Porcos promete encontrar uma forma de se casar com Maria Divina, enquanto Quincas começa a desconfiar do suposto namoro entre Sônia e Lauro.
A trama ainda reserva uma surpresa para Candinho, que se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa. Já Tamires descobre que o Comendador não pagou pela sua festa e exige que Ernesto dê uma solução imediata.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Em meio às armações, Olímpia decide agir para impedir que Dita leve a coroa no concurso de Rainha do Rádio. Para fechar, Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado, deixando o clima ainda mais tenso.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.