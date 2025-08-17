Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 18 a 23 de agosto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 05:00
A próxima semana de Êta Mundo Melhor! promete movimentar a vida dos personagens com romances, armações e descobertas surpreendentes. Entre os dias 18 e 23 de agosto, o público verá confissões inesperadas, brigas familiares e tentativas de sabotagem na disputa pela coroa de rainha do rádio.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.