Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 18 a 23 de agosto

A trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson promete emoções intensas, disputas amorosas e novos conflitos na próxima semana da novela das 6

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 05:00

Samir (Davi Malizia) com Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor!
Samir (Davi Malizia) com Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A próxima semana de Êta Mundo Melhor! promete movimentar a vida dos personagens com romances, armações e descobertas surpreendentes. Entre os dias 18 e 23 de agosto, o público verá confissões inesperadas, brigas familiares e tentativas de sabotagem na disputa pela coroa de rainha do rádio.

  • Veja o resumo completo da semana:

  • Segunda-feira, 18 de agosto
    Clóvis conta a Candinho que Dita é apaixonada por ele. Enquanto isso, Ernesto e Zulma armam para que Sabiá seja encontrado desacordado em frente a um bar. Estela permite que Anabela assista à apresentação de Dita. Quincas comemora um emprego no dancing, mas Quinzinho decide acompanhá-lo. Francine, Tamires e Ernesto elaboram um plano para enganar o Comendador. Estela convence Dirce a manter as aulas para crianças órfãs. Simbá pressiona Zulma sobre Samir e Candinho. Estela e Dita se aproximam, enquanto Zé dos Porcos encontra uma pedra brilhante na gruta. Cunegundes chega a São Paulo e Candinho confronta Celso.

  • Terça-feira, 19 de agosto
    Candinho questiona Celso sobre as mentiras contadas a Samir. Simbá chantageia Zulma e Zenaide. Cunegundes discute com Medeia na casa de Candinho. Quinzinho vai ao dancing com Quincas. Maria Divina insiste para que Zé dos Porcos se case com ela. Candinho obriga Celso a se desculpar com Samir. Quinzinho revela a Francine que há uma mina de esmeraldas. Zulma se irrita com o interesse de Candinho por Dita. Quincas perde o emprego no dancing e Cunegundes tenta levar Quinzinho de volta. Estela desconfia de estar sendo seguida e, com Anabela, acaba em perigo.

  • Quarta-feira, 20 de agosto
    Celso salva Estela e Anabela. Candinho aparece para ver Dita no concurso de rainha do rádio. Cunegundes enfrenta Quinzinho e irrita Francine. Sabiá investiga o que aconteceu na noite em que foi dopado. Simbá afirma às crianças que manda na casa de Zulma. O Comendador pressiona Tamires, que pede ajuda a Ernesto. Cunegundes diz que quer se separar de Quinzinho. Dita e Candinho se reaproximam, mas Zulma inventa para Dita que está namorando Candinho.

  • Quinta-feira, 21 de agosto
    Dita se enfurece com a mentira de Zulma, deixando Candinho confuso. Celso pede que Estela revele seu passado. Zé dos Porcos garante que encontrará um jeito de se casar com Maria Divina. Quincas desconfia do relacionamento entre Sônia e Lauro. Candinho se surpreende ao ver Cunegundes em sua casa. Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva a situação. Olímpia arma contra Dita para impedir sua vitória no concurso. Estela reconhece Simbá no retrato-falado.

  • Sexta-feira, 22 de agosto
    Estela questiona Sabiá sobre Simbá. Samir diz a Candinho que os biscoitos da fábrica estão ruins. Araújo e Celso enfrentam clientes revoltados com a qualidade. Estela vai falar com Zulma, que ameaça mandar Simbá para o reformatório. Olímpia provoca Dita. Cunegundes sugere que Quincas reate com Dita. Zé dos Porcos e Maria Divina perdem suas esmeraldas para os porcos. Pocidônio alerta sobre a descoberta de esmeraldas em terras de Quinzinho e Medeia. Alarico informa Candinho sobre a farinha de má qualidade usada por Celso e Araújo.

  • Sábado, 23 de agosto
    Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica. Dita recusa a ideia de voltar com Quincas. Candinho e Asdrúbal acalmam a multidão revoltada na frente da fábrica. Cunegundes descobre que Dita está apaixonada por Candinho. Zulma mente para Estela sobre o envolvimento de Simbá. Zé dos Porcos suspeita que uma porca engoliu as esmeraldas perdidas. Candinho convida Dita para sair. Tamires pressiona o Comendador. Simbá pede desculpas a Candinho. Celso decide se afastar de Estela e Anabela, e Ernesto planeja sociedade com Zulma. Celso anuncia que voltará para o interior.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

