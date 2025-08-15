Acesse sua conta
'A Mulher da Casa Abandonada': Série do Prime Video pode ser assistida sem ouvir o podcast?

Série documental expande a investigação original do podcast de Chico Felitti e revela novos desdobramentos do caso de Margarida Bonetti

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:57

Podcast que inspirou 'A Mulher da Casa Abandonada' ganha episódio inédito dias antes da estreia da série
Podcast que inspirou 'A Mulher da Casa Abandonada' ganha episódio inédito dias antes da estreia da série Crédito: Divulgação/Prime Video

A série documental A Mulher da Casa Abandonada chegou ao catálogo do Prime Video, trazendo três episódios inspirados no podcast de mesmo nome, lançado por Chico Felitti em 2022 e que rapidamente se tornou um fenômeno.

O podcast investigou a história de Margarida Bonetti, conhecida como “Mari”, uma mulher excêntrica que vivia em uma mansão abandonada em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo. Por trás da fachada misteriosa, Bonetti estava envolvida em um crime grave e havia fugido do julgamento nos Estados Unidos nos anos 2000.

Se você ainda não ouviu o podcast, não se preocupe. A série documental apresenta desde o primeiro episódio um resumo detalhado do caso e da investigação conduzida por Felitti, permitindo que o público acompanhe a trama sem se sentir perdido.

O diferencial da produção do Prime Video é que ela vai além do podcast, trazendo novos desdobramentos do caso. Entre eles, entrevistas exclusivas com Hilda Rosa dos Santos, vítima de trabalho análogo à escravidão por Margarida Bonetti, e imagens inéditas dos bastidores da investigação.

A Mulher da Casa Abandonada

Podcast 'A Mulher da Casa Abandonada' foi criado pelo jornalista Chico Felitti por Divulgação
Justiça bloqueia R$ 83,8 mil da 'mulher da casa abandonada' por (Divulgação)
Parentes da 'mulher da casa abandonada' são investigados por abandono de incapaz por (Divulgação)
'A Mulher da Casa Abandonada', série documental baseada no podcast de Chico Felitti por Divulgação/Prime Video
Após três anos, podcast 'A Mulher da Casa Abandonada' ganha novo episódio por Divulgação/Prime Video
Após três anos, podcast 'A Mulher da Casa Abandonada' ganha novo episódio por Reprodução
Podcast que inspirou 'A Mulher da Casa Abandonada' ganha episódio inédito dias antes da estreia da série por Divulgação/Prime Video
A Mulher da Casa Abandonada por Divulgação
A Mulher da Casa Abandonada por Divulgação
A Mulher da Casa Abandonada por Divulgação
1 de 10
Podcast 'A Mulher da Casa Abandonada' foi criado pelo jornalista Chico Felitti por Divulgação

Poucos dias antes da estreia da série, o podcast original lançou um episódio inédito, o primeiro em três anos, com relatos de moradores de Campinas que afirmam que Bonetti teria vivido nos fundos de uma casa local por cerca de dez anos após voltar ao Brasil. Uma mulher que conviveu com ela após o caso ser revelado conta que, inicialmente motivada pela compaixão, acabou se sentindo explorada.

Com essas novas informações, tanto o podcast quanto a série documental se complementam, oferecendo ao público uma visão ampla e atualizada da história que chocou o Brasil.

