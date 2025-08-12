Acesse sua conta
Atriz de conteúdo adulto é encontrada morta dias após post nas redes sociais

Conhecida como Miss John Dough, jovem acumulava mais de 200 mil seguidores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:30

Lina Bina, influenciadora e atriz de filmes adultos
Lina Bina, influenciadora e atriz de filmes adultos Crédito: Reprodução/Instagram

Lina Bina, de 24 anos, influenciadora digital e atriz de conteúdo adulto, popularmente conhecida como Miss John Dough, foi encontrada morta na última terça-feira, na Flórida, Estados Unidos. A jovem vinha gerando preocupação entre seus fãs após uma postagem emocional em suas redes sociais, onde revelou estar enfrentando dificuldades pessoais.

No dia 1º de agosto, Lina compartilhou uma mensagem em sua conta no X (antigo Twitter) para mais de meio milhão de seguidores, dizendo: “Desculpa por ter sumido, estou passando por muita coisa no momento”. A sinceridade da publicação gerou uma onda de apoio e solidariedade dos internautas.

Em uma atualização feita pela cantora Coco Bliss, amiga da influenciadora e a pedido da família, foi esclarecido que Lina passou por uma cirurgia para a remoção de coágulos sanguíneos, mas infelizmente não resistiu ao procedimento. A postagem também desmentiu rumores que circulavam sobre a causa da morte, afirmando que não estava relacionada a uma cirurgia estética. A família optou por manter o funeral restrito a familiares próximos e pediu orações neste momento difícil.

Lina Bina, influenciadora e atriz de filmes adultos

Lina Bina, influenciadora e atriz de filmes adultos por Reprodução/Instagram
Lina Bina, influenciadora e atriz de filmes adultos por Reprodução/Instagram
Post da cantora Coco Bliss esclarecendo a causa da morte de Lina Bina por Reprodução/Instagram
Lina Bina, influenciadora e atriz de filmes adultos morreu aos 24 anos por Reprodução/Instagram
Lina Bina, influenciadora e atriz de filmes adultos por Reprodução/Instagram
1 de 5
Lina Bina, influenciadora e atriz de filmes adultos por Reprodução/Instagram

O Instituto Médico Legal do Condado de Polk confirmou o falecimento da jovem, que chocou a comunidade digital e familiar. Miguel Santiago, primo de Lina, expressou sua tristeza nas redes sociais, ressaltando a importância de valorizar os momentos com os entes queridos: “É uma loucura, não consigo acreditar que ela se foi”. Outros familiares e fãs também manifestaram seu pesar e homenagens nas plataformas sociais.

Com mais de 200 mil seguidores no Instagram e TikTok, Lina conquistou seu espaço como Miss John Dough. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.

