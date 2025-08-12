FAMOSOS

Jessie J desabafa sobre luta contra o câncer: 'Posição das músicas nas paradas não importa'

Cantora britânica se apresentará em setembro no festival The Town

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:02

A cantora Jessie J, 36 anos, falou abertamente sobre sua batalha contra o câncer de mama em entrevista ao jornal The Sunday Times, publicada no último domingo (10). Diagnosticada em junho com a doença em estágio inicial, a artista revelou detalhes do tratamento e o impacto que a descoberta teve em sua vida e carreira.

No mesmo mês do diagnóstico, Jessie passou por uma mastectomia, considerada bem-sucedida, mas adiantou que ainda enfrentará uma nova cirurgia para ajustar a simetria do implante com o outro seio. “As pessoas pensam que, quando você recebe alta, está tudo resolvido. Mas tenho outra cirurgia e preciso de tempo para me recuperar. Existe uma chance de 50% de o câncer voltar”, afirmou.

A artista explicou que o momento delicado serviu como um alerta para desacelerar. “Talvez isso tenha acontecido para dizer: diminua o ritmo, garota, vamos fazer uma pequena reavaliação”, refletiu. Jessie destacou ainda que não busca mais ser uma “superestrela gigantesca” e que hoje valoriza mais o impacto emocional de sua música do que posições nas paradas: “O que importa é como fiz as pessoas se sentirem”.

Na última semana, a cantora também contou que chegou a ser hospitalizada devido a uma infecção e acúmulo de líquido, após a primeira cirurgia. Jessie optou por tornar o diagnóstico público, mesmo ciente de que o assunto poderia ganhar grande repercussão. “Sou de compartilhar. Sempre dividi com as pessoas o que passo na minha vida”, disse.