Jessie J desabafa sobre luta contra o câncer: 'Posição das músicas nas paradas não importa'

Cantora britânica se apresentará em setembro no festival The Town

  Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:02

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:02

Jessie J
Jessie J Crédito: Reprodução

A cantora Jessie J, 36 anos, falou abertamente sobre sua batalha contra o câncer de mama em entrevista ao jornal The Sunday Times, publicada no último domingo (10). Diagnosticada em junho com a doença em estágio inicial, a artista revelou detalhes do tratamento e o impacto que a descoberta teve em sua vida e carreira.

No mesmo mês do diagnóstico, Jessie passou por uma mastectomia, considerada bem-sucedida, mas adiantou que ainda enfrentará uma nova cirurgia para ajustar a simetria do implante com o outro seio. “As pessoas pensam que, quando você recebe alta, está tudo resolvido. Mas tenho outra cirurgia e preciso de tempo para me recuperar. Existe uma chance de 50% de o câncer voltar”, afirmou.

A artista explicou que o momento delicado serviu como um alerta para desacelerar. “Talvez isso tenha acontecido para dizer: diminua o ritmo, garota, vamos fazer uma pequena reavaliação”, refletiu. Jessie destacou ainda que não busca mais ser uma “superestrela gigantesca” e que hoje valoriza mais o impacto emocional de sua música do que posições nas paradas: “O que importa é como fiz as pessoas se sentirem”.

Jessie J

Jessie J por Reprodução
Jessie J por Reprodução
Jessie J por Reprodução
Jessie J por Reprodução
Jessie J por Reprodução/Instagram
1 de 5
Jessie J por Reprodução

Na última semana, a cantora também contou que chegou a ser hospitalizada devido a uma infecção e acúmulo de líquido, após a primeira cirurgia. Jessie optou por tornar o diagnóstico público, mesmo ciente de que o assunto poderia ganhar grande repercussão. “Sou de compartilhar. Sempre dividi com as pessoas o que passo na minha vida”, disse.

Seu último show antes da operação foi em 15 de junho, no festival britânico Summertime Ball, em Londres. Agora, ela se prepara para retornar aos palcos em setembro, no festival The Town, em São Paulo, na mesma noite em que Mariah Carey e Ivete Sangalo. O evento acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos.

