Jessie J é diagnosticada com câncer de mama e cancela show no Brasil

Cantora britânica revela doença em estágio inicial e cancela participação no festival The Town, em São Paulo, previsto para setembro

Heider Sacramento

Publicado em 4 de junho de 2025 às 06:50

Jessie J anuncia pausa na carreira para tratar câncer Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, revelou na terça-feira (3) que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. A notícia foi compartilhada pela própria artista em suas redes sociais, onde também anunciou que fará uma pausa na carreira após um show em Londres, no dia 15 de junho. Com isso, Jessie não deve mais se apresentar no festival The Town, marcado para 13 de setembro, em São Paulo. >

Em uma publicação emocionante, Jessie explicou o motivo de tornar o diagnóstico público. “Eu quero dividir com meus fãs e pessoas que gostam de mim. Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pelo que passo na minha vida”, escreveu.>

A artista destacou que a detecção precoce da doença é um fator positivo e que tem se apegado a isso para enfrentar o momento delicado. “Fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou reforçando o termo ‘estágio inicial’. Câncer é uma droga, em qualquer forma, mas estou me segurando no termo ‘estágio inicial’. Tenho entrado e saído de testes durante esse período”, afirmou.>

Apesar do impacto emocional, Jessie garantiu que não precisará passar por uma mastectomia. Ela também esclareceu que suas últimas músicas, No Secrets e Living My Best Life, não têm qualquer relação com o diagnóstico. “Tudo isso foi planejado antes de eu saber disso, não podem criar histórias”, reforçou.>

A decisão de se afastar dos palcos foi tomada após semanas de reflexão. “Guardei isso por 9 semanas. Preciso processar, falar sobre… e de um abraço. Vocês me amaram nos momentos bons e difíceis. Não quero que isso seja diferente agora”, concluiu a artista, agradecendo o carinho dos fãs.>