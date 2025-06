ESTREIA

Drag queen baiana DesiRée Beck é destaque na nova temporada de Drag Race Brasil

Artista leva representatividade nordestina à segunda edição do reality comandado por Grag Queen

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2025 às 23:30

DesiRée Beck Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A segunda temporada de Drag Race Brasil promete ser ainda mais diversa e vibrante e parte desse brilho vem da Bahia. DesiRée Beck, drag queen natural de Irecê, no interior baiano, foi anunciada como uma das 10 participantes da nova edição do reality, que estreia em 10 de julho na plataforma WOW Presents Plus.>

DesiRée, persona artística de Michael Batista, já era conhecida do público após sua participação no programa Caravana das Drags (Prime Video), apresentado por Xuxa e Ikaro Kadoshi. Agora, ela promete levar ainda mais autenticidade, humor e talento para a disputa que elege a próxima drag superstar do Brasil.>

A trajetória de DesiRée começou em 2015, inspirada pelo fenômeno RuPaul’s Drag Race. Sua primeira performance aconteceu em Salvador, no bar Âncora do Marujo, um reduto da cena drag soteropolitana. "Comecei reproduzindo o que via na cena local e no programa, mas entendi que precisava construir a minha própria identidade", revelou em entrevistas anteriores.>

Seus shows hoje refletem referências pessoais, memórias de infância, exageros performáticos e, claro, o orgulho de ser nordestina. Com a visibilidade do Drag Race Brasil, DesiRée espera inspirar outras artistas da periferia e do interior do país a abraçarem a arte drag.>