DICAS

Como evitar que o para-brisa embace em dias de chuva sem usar ar-condicionado

Item comum da cozinha pode evitar o embaçamento dos vidros do carro mesmo sem ar-condicionado

Durante os dias de chuva intensa, algo comum nesta época do ano em diversas regiões do Brasil, um problema recorrente afeta muitos motoristas: o embaçamento do para-brisa. O fenômeno, causado pela diferença de temperatura e pela baixa circulação de ar dentro do carro, compromete a visibilidade e a segurança ao volante.>