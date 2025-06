TURISMO

Casal fura fila na Disney e provoca pancadaria; veja vídeo

Mulher com criança no colo foi agredida durante episódio

A Disney de Xangai, na China, acabou virando palco de uma cena de pancadaria no último fim de semana após um casal furar uma fila. Os dois passaram por todo mundo que estava esperando para entrar na atração Crazy Animal City, causando a fúria de quem aguardava. Um outro casal, que estava com filho pequeno, decidiu então reclamar ao ser prejudicado.>

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens, um vestido de preto e outro de branco, brigando enquanto uma mulher com um chapéu de orelha de coelho se intromete na briga e agarra um deles pelo pescoço. Uma mulher com bebê no colo tentar ajudar o companheiro, mas é atacada pela visitante de chapéu de orelha de coelho.>