MUITO DIFERENTE?

VÍDEO: Passageira é obrigada a tirar maquiagem em aeroporto para viajar: 'Não se parece com a foto'

Mulher não foi reconhecida pelo sistema de reconhecimento facial

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2025 às 09:44

Passageira removeu maquiagem no aeroporto Crédito: Reprodução/Instagram

Uma passageira passou por uma situação inusitada no aeroporto de Xangai, na China. A mulher teve que retirar a maquiagem no momento do embarque, por não se parecer o suficiente com a foto do próprio passaporte. Ela não foi reconhecida pelo sistema de reconhecimento facial.>

Em um vídeo que circula nas redes sociais, ela aparece removendo os cosméticos com um lenço. As imagens mostram a passageira com o rosto sério enquanto uma pessoa - possivelmente um funcionário do aeroporto - a repreende: "Limpe tudo até parecer com a foto do seu passaporte. Por que você fez essa maquiagem? Você está pedindo para ter problemas". >

Entre os muitos requisitos para que a foto do passaporte chinês seja aceita, um deles é manter o rosto com expressão neutra e sem qualquer alteração nas características faciais - incluindo maquiagem.>

O vídeo já tem mais de 600 mil visualizações e dividiu as opiniões nas redes sociais. Algumas pessoas lamentaram o ocorrido com a passageira, e questionaram se a maquiagem pode, de fato, atrapalhar o reconhecimento facial. >