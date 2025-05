SECOU!

ANTES x DEPOIS: Fabiano Menotti conta o que fez para emagrecer 40 kg

Cantor sertanejo contou com apoio da esposa

Aos 47 anos, o cantor sertanejo Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, contou que perdeu mais de 40 kg nos últimos dois anos após adotar hábitos saudáveis e iniciar uma rotina de atividades físicas. Segundo ele, a transformação teve impacto direto na saúde e no trabalho.>

“Nunca imaginei que ia chegar nesse ponto de cuidar tanto assim de mim, mas o resultado é maravilhoso. A energia no palco mudou demais! Eu me sinto mais disposto e mais leve”, disse o artista, que tem usado suas redes sociais para incentivar os seguidores a fazerem o mesmo.>

Fabiano afirma que hoje leva uma vida mais equilibrada, mesmo com a agenda de shows. “Agora, levo uma vida mais saudável dentro do possível, afinal estou sempre na estrada, então tento ao máximo manter um equilíbrio. Não é fácil porque a rotina de show é pesada, mas o cuidado com a saúde, sem dúvida, fez uma diferença gigante. Saúde em primeiro lugar, é o que eu falo!”, completou.>