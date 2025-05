DIVA

VÍDEO: Ivete Sangalo canta hit 'No Pau Miúdo Não' em aniversário e reação de Daniela Mercury viraliza

Artista publicou o momento e fez piada com o nome da música

Ivete Sangalo comemorou os 53 anos com uma festa animada no Rio Vermelho. O encontro, que reuniu famosos e amigos da cantora, gerou um vídeo ao melhor estilo 'absolut cinema'. A cantora baiana subiu ao palco e soltou a voz cantando o pagode “No Pau Miúdo Não”, hit popularizado por Tinno Flow.>

No vídeo que circula nas redes, Ivete aparece empolgada, dançando e cantando a música enquanto convidados como Daniela Mercury, Durval Lelys e Carla Perez se divertem com a performance.>

Daniela compartilhou o momento em seu perfil no Instagram e aproveitou para brincar com o nome da canção. “Gente, Pau Miúdo é um bairro de Salvador. Seus ‘mente suja’. A festa de Ivetinha não podia ser diferente! A gente estava igual pinto no lixo. Tá estranha essa legenda… pau… pinto…”, escreveu.>