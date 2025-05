PRESENTE IMPONENTE

Ivete Sangalo ganha bolo de quatro andares com o seu rosto pintado à mão; veja

Cantora completou 53 anos nesta terça-feira (27)

Ao completar 53 anos nesta terça-feira (27), Veveta recebeu muito carinho e homenagens de fãs e familiares. Dentre os mimos recebidos, um presente encomendado pela irmã da cantora Cyntia Sangalo chamou a atenção dos internautas. O bolo imponente e chamativo recebido por Ivete na sua casa foi confeccionado com quatro andares e o rosto da cantora pintado no centro e na base da sobremesa. >

Através dos stories do Instagram, Ivete mostrou o recebido e elogiou a arte no bolo. “Olha esse bolo que eu ganhei que maravilha, super lindo!”, disse ela em um vídeo. A artista, grande musa do Axé Music da Bahia, também mostrou flores e cartinhas que ganhou na data especial.>