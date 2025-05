É O AMOR

Daniel Cady revela apelido íntimo em declaração apaixonada para Ivete Sangalo; veja

Casal está junto há 16 anos e tem três filhos

O nutricionista Daniel Cady acordou inspirado em homenagear sua amada, a cantora Ivete Sangalo. Logo na manhã desta terça (27), quando a artista completa 53 anos , o maridão, de 39, escreveu uma linda declaração de amor, com direito a revelação de apelido íntimo do casal e tudo.>

"Você é minha inspiração, minha parceira, minha alegria… é quem me ensina, com sua força, sua generosidade e esse coração gigante, a ser uma pessoa melhor. Construímos juntos uma linda história, cheia de cumplicidade, de sonhos realizados e de muito amor. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Que a vida continue te abençoando com saúde, luz e felicidade. Estarei sempre aqui, ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando, hoje e sempre. Feliz aniversário, minha passarinha", completou.>