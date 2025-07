EMBARGO

Justiça manda cancelar turnê de Poze do Rodo no Brasil e na Europa

Funkeiro teve todos os shows suspensos em julho por ordem judicial

Heider Sacramento

Publicado em 14 de julho de 2025 às 09:04

MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução

O cantor MC Poze do Rodo teve sua agenda de shows cancelada por completo neste mês de julho, tanto no Brasil quanto na Europa. A decisão partiu de uma determinação judicial e foi divulgada oficialmente pela gravadora Mainstreet Records, responsável pelo gerenciamento da carreira do artista. >

“A turnê de julho foi suspensa por força maior, em cumprimento a uma ordem judicial. Lamentamos profundamente o ocorrido e pedimos desculpas ao público e aos contratantes, que não têm qualquer relação com os motivos do cancelamento”, diz o comunicado compartilhado por Poze em suas redes sociais.>

Marlon Brendon Coelho, nome de batismo do funkeiro, estava com apresentações agendadas em festivais nas cidades de Juiz de Fora (MG) e João Pessoa (PB), além de uma série de shows programados para países da Europa. Todos os compromissos foram oficialmente desmarcados.>

O cancelamento acontece semanas após Poze do Rodo ter sido preso e permanecer detido por cinco dias em junho. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o artista estaria sendo investigado por supostas ligações com integrantes do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país.>