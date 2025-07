POLÊMICA

Família de piloto questiona indenização desigual após morte de Marília Mendonça

Viúva acusa divisão injusta do seguro e cobra devolução de valores recebidos pela família da cantora

A controvérsia sobre a divisão da indenização do acidente aéreo que resultou na morte da cantora Marília Mendonça e do piloto Geraldo Medeiros em 2021 voltou à tona após reportagem exibida no Domingo Espetacular, no último domingo (13). >