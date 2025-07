NOVOS CAMINHOS

Erasmo Viana expõe batalha contra o vício em pornografia e como a fé mudou sua vida

Influenciador compartilha relato sobre superação de dependência em maconha e pornografia

“Esse foi o vídeo mais importante que já gravei”, afirmou Erasmo, em entrevista ao gshow, explicando a motivação por trás da decisão. “Senti a responsabilidade de levar algo positivo em meio à superficialidade das redes sociais. Quero ajudar pessoas que, assim como eu, passam por isso e podem se curar com atividade física e conexão com Deus.”>

Segundo o influenciador, o maior desafio foi abandonar o uso da maconha, um hábito que ele associava ao sono e que o acompanhava desde os 20 anos. “Usava principalmente para dormir e não conseguia imaginar parar por causa da insônia”, relembra. A decisão começou a se consolidar a partir do momento em que ele buscou uma conexão espiritual. “Comecei a ler a Bíblia e pensei que Deus podia se comunicar comigo por meio dos sonhos. Mas se continuasse com esse hábito, nunca lembraria dos meus sonhos.”>

Além do suporte terapêutico, Erasmo destaca o papel da espiritualidade na sua transformação. “Vim de uma família católica, mas só recentemente consegui me conectar com Deus de verdade, principalmente através do estudo bíblico e da figura humana de Jesus Cristo, que fez sentido para meu lado racional.”>