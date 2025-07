LUTO NA MÚSICA

Assessor revela bastidores da morte de Sol e afirma: 'Seria enterrada como indigente'

Cantora foi encontrada sem vida por amigos; sem filhos e sem apoio da família despesas de enterro foram pagas com vaquinha

Heider Sacramento

Publicado em 14 de julho de 2025 às 10:42

Assessor diz que Sol seria enterrada como indigente Crédito: Reprodução

A morte da cantora Sol, encontrada sem vida no último sábado (12), deixou fãs e amigos em choque. Em entrevista ao Entretê, o cantor e influenciador André Scarcelli, amigo próximo e assessor da artista, revelou detalhes comoventes sobre os últimos dias da cantora e os bastidores do velório. >

Segundo Scarcelli, Sol vivia sozinha no bairro do Campo Limpo, em São Paulo. “Ela era solteira, não deixou filhos. A mãe já faleceu e a única parente viva, uma irmã, não se prontificou a ajudar. Se não fosse a Vitória Cury [filha do apresentador Bolinha], a Sol seria enterrada como indigente”, contou o assessor, que reforçou a importância de uma vaquinha online feita para custear o enterro.>

Assessor diz que Sol seria enterrada como indigente 1 de 6

O corpo foi encontrado por um casal de amigos que também eram proprietários do imóvel onde a cantora morava. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa da morte foi um mal súbito.>

Apesar das dificuldades, Sol mantinha projetos em andamento. “Ela estava preparando um álbum inédito e deixou uma biografia escrita por ela mesma, com relatos inéditos, inclusive sobre famosos com quem se relacionou”, revelou Scarcelli, que ficou oficialmente como herdeiro do acervo e dos direitos autorais da cantora.>

A idade da artista também gerou controvérsia. Embora dissesse ter 59 anos, documentos apontam que Sol nasceu em 1955, o que indica que ela tinha 69 anos. “Ela não gostava de falar sobre isso”, justificou o assessor.>