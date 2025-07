QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO?

Você acertaria a pergunta de R$ 1 milhão? Descubra a resposta certa

Sergipana fez história ao chegar à pergunta final sem risco de perder o prêmio anterior, mas falhou ao responder sobre o gol do Maracanazo

Heider Sacramento

Publicado em 14 de julho de 2025 às 08:43

Você saberia a resposta da pergunta de R$ 1 milhão? Crédito: Reprodução/TV Globo

A auxiliar administrativa Eliza Feitoza, de 33 anos, viveu uma montanha-russa de emoções no “Quem Quer Ser um Milionário”, exibido neste domingo (13) no "Domingão com Huck", da TV Globo. Natural de Pirambu, em Sergipe, ela se tornou a primeira participante a alcançar a pergunta de R$ 1 milhão com a segurança de levar R$ 500 mil mesmo em caso de erro. E foi o que aconteceu. >

A pergunta que definiu seu destino era histórica: “Quem foi o atacante uruguaio que marcou o gol da vitória contra o Brasil na final da Copa do Mundo de 1950, no episódio conhecido como Maracanazo?”. Eliza não soube a resposta, mas decidiu arriscar. “Agora é o chute mais caro da televisão brasileira”, brincou. Ela escolheu a opção B: Obdulio Ghiggia. No entanto, a alternativa correta era Alcides Ghiggia, autor do gol que silenciou o Maracanã diante de quase 200 mil torcedores.>

Apesar do erro, Eliza emocionou o público com sua trajetória. Filha de pescador e dona de casa, cresceu em uma casa de barro até os 9 anos, estudou toda a vida em escola pública e foi aprovada em quarto lugar no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Com os irmãos, fundou um grupo de estudos para ajudar outros jovens a ingressar no ensino superior.>

Durante sua participação, ela compartilhou seu amor pelos livros e pelo aprendizado. “Nas férias, eu ia pra biblioteca da escola. Nem me preocupava com a escola, me preocupava com o vestibular”, contou. Emocionado, Luciano Huck elogiou sua trajetória: “Você deu uma aula de resiliência e mostrou que o lugar onde a gente nasce não limita as oportunidades que podemos ter”.>