Afonso vira o jogo em ‘Vale Tudo’ e engana Odete e Fátima: 'Mentiu que ia de férias'

Após um ano na França, a personagem surpreende ao decidir ficar no Brasil e deixa vilãs furiosas com sua mudança de planos

Afonso, no entanto, deixa claro que está tentando despistar a poderosa empresária. “Pra falar com a minha mãe tem toda uma estratégia. Deixa a Odete lá na Europa, pensando que a gente tá de férias, pelo menos por enquanto”, completa o filho de Odete Roitman (Debora Bloch), em tom calculista.>

A atitude de Afonso pega Fátima de surpresa. Assim que ele se afasta, a jovem liga desesperada para a sogra: “Dona Odete, me liga assim que puder... A gente acabou de chegar aqui no Rio e agora o Afonso tá dizendo que não vai voltar pra Paris. É golpe, me liga!”, dispara, temendo perder o controle da situação.>

Do outro lado do oceano, Odete não esconde sua fúria ao ouvir o recado. Em conversa com Walter (Leandro Lima), ela desabafa: “Meus filhos sendo meus filhos. Como se não me bastasse a Heleninha no Rio, agora o Afonso está querendo ficar lá também. Infeliz... Mentiu que ia de férias e agora quer ficar. Não dá pra confiar em ninguém mesmo.”>